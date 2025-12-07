自由電子報
娛樂 電視

許效舜「靠呼吸就能變角色」 當場示範超狂演技...驚呆眾人

〔記者李紹綾／台北報導〕許效舜擔任公視台語台舉辦的「台語台表演班」高雄客席講座導師。他深耕台語喜劇多年，得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫，明確表示無論課程在哪裡舉行，一定會排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。

許效舜主動自薦上陣「台語台表演班」高雄班。（公視台語台提供）許效舜主動自薦上陣「台語台表演班」高雄班。（公視台語台提供）

許效舜以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。他也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度，他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。

許效舜（左）在「台語台表演班」與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人。（公視台語台提供）許效舜（左）在「台語台表演班」與學員在課堂上即興演出，互動精彩感人。（公視台語台提供）

許效舜強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」，如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼，真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

許效舜擔任「台語台表演班」高雄客席講座導師。（公視台語台提供）許效舜擔任「台語台表演班」高雄客席講座導師。（公視台語台提供）

公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，不僅透過實作與討論讓學員迅速進入狀況，更成功協助多位學員媒合參與多部台內的台語戲劇作品，實際踏上表演舞台，展現亮眼成績。延續台北班的成功經驗，「台語台表演班」高雄班也正式開課。台語台長呂東熹指出，雖然《鹽水大飯店》、《台語有影-啥人顧性命》、《台語有影-藍色假期》等戲劇近年在國內外亮眼發揮，但台語影視圈仍面臨台語演員斷層，希望可以透過這個計畫，進而扎根下一代台語影視人才。

