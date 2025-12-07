自由電子報
娛樂 歐美

泰勒絲與球星婚禮日期藏吉祥數字 遭爆砸錢搶場地真相曝光

〔記者陳慧玲／綜合報導〕泰勒絲與NFL球星未婚夫崔維斯凱爾西的一舉一動都受到網友關注，尤其是關於兩人婚事計畫的各種傳言也不斷，眾所矚目的婚禮日期也有新消息，她預計在明年6月13日舉辦婚宴，而選這日期的原因也曝光。

根據《紐約郵報》八卦版《Page Six》報導，泰勒絲與未婚夫崔維斯預計明年6月13日在羅德島的守望山舉辦婚宴，之所以選在這一天，主要是她的幸運數字就是「13」，而明年僅有6月13日這天剛好是「13」日落在星期六，對她來說絕對是個「好日子」。

泰勒絲（右）與未婚夫崔維斯凱爾西的婚事進度受到關注。（翻攝自IG）泰勒絲（右）與未婚夫崔維斯凱爾西的婚事進度受到關注。（翻攝自IG）

過去泰勒絲接受《滾石雜誌》訪問時曾談到對「13」這個數字的偏愛：「我是在13號出生，在13號星期五那天滿13歲，我的第一張專輯在13週內就獲得金唱片認證，我第一首登上排行榜冠軍的歌，有13秒鐘的前奏，我根本沒有刻意安排。」

除了婚禮日期曝光，另外關於婚宴場地，據悉是在豪華海濱度假酒店「海洋之家」，原本有傳言，指稱泰勒絲為了搶6月13日的這個場地，不惜砸大錢請另一位已預定同日期同場地的新娘「讓位」，不過對此傳言，飯店的行銷主管否認：「當客戶訂下我們的場地，彼此之間就有了同意與承諾，我們不會允許這種事發生。」

點圖放大header
點圖放大body
