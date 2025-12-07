自由電子報
娛樂 最新消息

林青霞搶救44億香港豪宅 爆發人蟑大戰

林青霞1984年與富商邢李㷧結婚後定居香港。（香港星島日報）林青霞1984年與富商邢李㷧結婚後定居香港。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕影星林青霞1984年與富商邢李㷧結婚並淡出演藝圈，婚後依然是大家心目中的「大美人」，不過看似沒煩惱的林青霞，近日出現心力交瘁，她市值11億（約44億台幣）香港豪宅被「不速之客」入侵一度直言：「我真拿牠沒辦法！」

林青霞近日在專欄提及某日在香港豪宅發現有蟑螂，情急之下抓起衛生紙想迅速解決，沒料到手一抖，竟把牠甩飛到陽台外：「蟑螂落在六樓花園處，那兩張紙巾倒像東方不敗似的，仍舊在空中飄來蕩去。」

想不到因為這個失誤，林青霞展開一場人螂大戰，事隔數天，她在書房再度捕捉到蟑螂蹤影，一次、兩次、三次接連現身，「那一瞬間我明白了，這不是偶遇，是入侵。」形容自己從此坐立難安，寫字寫到一半會突然心虛回頭，畫畫到一半會忍不住想檢查牆角：「彷彿牠們隨時可能組團現身。」

後來在朋友建議下，林青霞找來滅蟲公司在住家各處噴灑滅蟲藥，哪知當晚卻發現廚房湧出大量蟑螂，於是又再召來滅蟲公司大出動，經過2、3輪家庭保衛戰，才終於成功完成驅蟑行動，總算保衛家園。

之後林青霞到中國杭州度假，竟又遇到蟑螂，好友當她面輕巧拿起紙杯，把小強溫柔接住，再放至戶外，林青霞說：「內心感到慚愧，但蟑螂是有害的啊，你丟出去了牠還會繁殖，並且繁殖得很快。」她心想下次如果再遇見小強，仍會繼續下手，「殺無赦！」​

