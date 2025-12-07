ALLDAY PROJECT美籍成員稱台灣「美麗國家」 小粉紅又崩潰氣炸

韓國混合團體「ALLDAY PROJECT」美籍成員Bailey出道前，已是知名編舞家。（本報合成，翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Awards）昨（6）日在高雄世運主場館熱鬧登場，新出道的混合團體ALLDAY PROJECT氣勢驚人，一口氣拿下「新人獎」、「New Wave 獎」、「Best Artist 獎」等多項肯定。然而，韓裔美籍女成員Bailey的一段得獎感言，因以「美麗的國家」稱呼台灣，引爆中國小粉紅不滿，隨即掀起兩岸網友在社群上隔空開戰。

ALLDAY PROJECT 昨晚登台領獎時，Bailey以英文向觀眾致意，她表示，能受邀來到這裡、站在「這個美麗的國家」的舞台上演出，並與眾多優秀藝術家共同入圍，對自己而言已是極大榮耀，而獲獎更是一份額外的肯定。她感謝一路支持團體的工作人員、公司與DAYONE（粉絲名），並承諾會繼續以ALLDAY PROJECT的身分挑戰極限，最後還以中文「我愛你」作結。

Bailey的言論隨即點燃中國網友怒火，紛紛怒轟「小貝你瘋了吧」、「李在明都不敢這樣，直接抬走吧」、「This beautiful country...英語母語不可能不知道這代表什麼」、「趕快道歉」，相關批評留言也湧入她的IG。

相較之下，台灣粉絲立刻集結力挺，留言區一片喊話聲：「台灣Dayone一起支持Bailey!」、「粉紅玻璃又碎了，誰敢去中國常開演唱會，又沒多少人有錢吧」、「台灣都比你們勇，我們是國家，聽到了沒，國家」、「我們永遠愛妳」、「不要把您們共產主義套用在別人身上好嗎？ 根本就是霸凌」、「不要道歉，留言區一堆中國人崩潰好好笑」。

