娛樂 最新消息

台樂團主唱遭控性侵 吳仕群發聲致歉

吳仕群遭控性侵。（翻攝自離岸流IG）吳仕群遭控性侵。（翻攝自離岸流IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群傳出被控性侵，團隊宣布取消其團籍並永久除名，並轉發受害者發文表示對性侵零容忍。

對此，吳仕群6日也在IG發文寫下：「因在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉。我會深刻反省，並且確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提。這是我在尊重與界線上的重大疏失，在此跟對方表達最深切且鄭重的歉意。」

不過吳仕群毫無誠意的道歉文，引來大批網友砲轟「年度最爛道歉文」、「你不是犯了錯，是XX的犯了罪，雲淡風輕的態度非常噁心」。

離岸流也在臉書做出以下聲明：

本團於內部收到關於前團員 吳仕群 的嚴重指控
內容涉及其在與他人發展關係時，疑似未取得對方明確、積極且有效的同意。此類指控與本團始終堅守的安全、尊重與界線價值嚴重相悖，性質重大，本團高度重視。
經本團會議充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，本團決議：
自即日起，吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係。
本團將持續秉持零容忍的原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為，並呼籲所有成員共同維護安全、尊重與信任的環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

 

