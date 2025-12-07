自由電子報
娛樂 最新消息

小紅書恐成詐騙溫床 她揭背後主因

內政部強調，小紅書經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善，因此依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。（翻攝自內政部臉書專頁）內政部強調，小紅書經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善，因此依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。（翻攝自內政部臉書專頁）

〔娛樂頻道／綜合報導〕內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，許多「小紅書」用戶在網路上哀號「只是想好好看影片學彩妝、美甲，為什麼要限制」，6日內政部發文強調小紅書官方拒絕配合警方打詐，讓受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行，只能限制接取小紅書。

內政部在臉書專頁表示，小紅書的涉詐問題持續升高，國安局檢測15項資安指標全部不合格，但平台經通報仍遲遲不改善、也不願依法提供必要資料，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全，而小紅書不配合，政府只能依法處理。

民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號，曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書）民進黨前立委謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號，曾主持年代MUCH台《真情台灣》。（翻攝自謝欣霓臉書） 

曾主持年代MUCH台《真情台灣》、昔有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓則在臉書發文表示不知道什麼是小紅書，但她剛好去修指甲，老闆給她看整個頁面，「看起來就是一些資訊分享的平台，還在美容院引起渲染大波。」

至於小紅書為什麼要被禁呢？謝欣霓分享個人解讀：「簡單說：臉書IG甚至TikTok都願意配合政府打詐，只有小紅書不願意。在這市場單一的情況下，詐騙集團就會集中火力進入小紅書，你現在看小紅書沒被騙不代表未來不會被騙，因為小紅書即將成為詐騙的溫床及保護傘！」

相關新聞：小紅書不自律才遭限流 法律學者：非箝制言論自由

