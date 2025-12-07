自由電子報
娛樂 日韓

（直擊）町田啓太「台灣周邊」沒人看懂！幽默叮嚀記者：請用心去看

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星町田啓太第三度來台，今天（7日）將在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他昨天受訪，這次學到台語「好呷」（好吃）、「好拎」（好喝），記者更告訴他可以學「好野」（有錢）、「水啦」，町田啓太現學現賣，現場氣氛融洽。

町田啓太出現在台北街頭，感覺好像AI，但不是AI，他就長這麼帥。（LDH愛夢悅提供）町田啓太出現在台北街頭，感覺好像AI，但不是AI，他就長這麼帥。（LDH愛夢悅提供）

連續三年來台灣，町田啓太遺憾都只在台北市區，連九份都沒有去過，聽聞陽明山泡溫泉很不錯，被拱去泡溫泉要開直播，町田啓太承諾如果真的去了，會向粉絲報告。町田啓太非常愛吃，有時間一定會挑戰臭豆腐，中午更是把黑芝麻麵、飯全部都吃光光，每次來一次定要吃的則是火鍋。

町田啓太出現在紅綠燈旁邊，雖然是綠燈，不過粉絲看到町田啓太本人，心中永遠是亮著火熱的紅燈。（LDH愛夢悅提供）町田啓太出現在紅綠燈旁邊，雖然是綠燈，不過粉絲看到町田啓太本人，心中永遠是亮著火熱的紅燈。（LDH愛夢悅提供）

身為演員，為戲增重、減重都是平常事。他坦言增重比較辛苦，因為要瘦身就是不要吃，「但要增重就必須要無止盡的吃，沒辦法好好享受，容易不太想吃東西，所以我不太喜歡增重。」為了今天的表演，町田啓太表示自己會稍微克制，不會讓臉變太腫，會有最好的狀態跟大家見面。

町田啓太帥氣現身，感覺台北的街頭都變得好看了，看來是人的問題。（LDH愛夢悅提供）町田啓太帥氣現身，感覺台北的街頭都變得好看了，看來是人的問題。（LDH愛夢悅提供）

町田啓太的周邊，到底哪邊是眼睛，實在讓記者霧煞煞。（記者廖俐惠攝）町田啓太的周邊，到底哪邊是眼睛，實在讓記者霧煞煞。（記者廖俐惠攝）

這次見面會的台灣周邊商品，是町田啓太繪製的「馬狗」娃娃，因為之前他畫一隻馬，卻被大家認成是狗，因此成為粉絲之間的趣事。今天町田啓太化身帶貨王，為大家介紹這次周邊，薄荷綠是因為與今天帶來的吉他顏色類似，見面會主視覺也是薄荷綠，剛好統一風格。不過記者實在很好奇到底哪邊是眼睛、哪邊是嘴巴，町田啓太回應：「請用心去看。」

