（專訪）鍾瑶新書不提大咖舊愛 被封「倒數第二個女友」灑脫回應

鍾瑶的新書用第三人稱視角誠實剖析過往。（星星相藝提供）鍾瑶的新書用第三人稱視角誠實剖析過往。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕鍾瑶的新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，像是一趟回望青春與傷痕的旅程，書裡記錄的戀情，不是八卦清單，而是她生命裡真正留下刻痕的那些人：被劈腿後的決絕、初戀在意外中離世的心碎，以及曾陪她走了5年的法國戀人。唯獨沒有外界熟知她與吳慷仁、曹晏豪的戀情，她淡淡解釋：「對方都已經有家庭、有孩子了，我不想影響別人的生活。」面對外界替她冠上的「倒數第二個女友」封號，她反倒笑得灑脫：「這是功德一件吧！」

鍾瑶新書中分享許多人生故事，像是過去當模特兒的工作隨拍。（星星相藝提供）鍾瑶新書中分享許多人生故事，像是過去當模特兒的工作隨拍。（星星相藝提供）

這本書足足寫了三年，像在整理自己，也像在等待心變得更勇敢。書中沒有現任攝影師男友Kair的影子，鍾瑶灑脫笑說：「因為寫書時他還不是重要角色，只是個普通朋友。」至於男友對新書的評價？她說2人認識10幾年，書中寫的故事、人物，有些是彼此共同經歷的，頗能感同身受。

但鍾瑶強調，現在這段關係並沒有「被定義」，也就是2人尚未晉升男女朋友，主要是她不想被貼標籤，她說：「以前談戀愛會被問什麼時候結婚、生小孩？我被這框架壓得害怕談戀愛。」這回和對方牽手的畫面被狗仔偷拍，也讓她很不自在，開始疑神疑鬼，甚至連開車都會盯著後照鏡觀察有沒有被跟車。

鍾瑶新書中分享許多未曝光過的照片。（星星相藝提供）鍾瑶新書中分享許多未曝光過的照片。（星星相藝提供）

她書中許多篇幅詳述法國戀人C。當初動念要寫這本書時，她曾問過對方：「能不能被寫進故事裡？」如今書終於出版，因對方已婚，她傳訊息問方不方便寄一本書過去？畢竟他是某些章節的靈魂人物，如今一週過去了，依舊沒有回應。

那段法國的戀情對她來說格外深刻。她坦言到巴黎當模特兒之際，從沒想過談那場愛情，對方也在時尚圈工作，曾一起旅行、一起認識這個世界，也曾討論過未來，但一講到未來，當時遠距離戀愛的他們也走向分手。

鍾瑶曾在紐約、巴黎生活，新書分享許多離鄉背井的奇妙故事。（星星相藝提供）鍾瑶曾在紐約、巴黎生活，新書分享許多離鄉背井的奇妙故事。（星星相藝提供）

她坦言這段情太特別，以至於之後的每一段戀愛，都會不自覺地拿來和這段做比較，直到分手10年後，C有陣子返台，她約了見面，想探索自己是否仍然忘不了那段感情？意外發現過去的情感已經不在。

那次見面反而形成一個斷點，讓她得以重新出發。對鍾瑶來說，那段情像是一道讓人成長的光，離開了，卻仍照亮著她此刻的勇氣。

