《踮起腳尖愛》原唱回來了！消失歌壇多年 致敬江蕙全場哭翻

洪佩瑜今晚在北流開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕洪佩瑜今晚在北流開唱，她詮釋偶像蔡健雅的夯曲《夜盲症》，還有國寶級天后江蕙的經典歌曲《落雨聲》，展現精湛唱功。情緒滿溢的洪佩瑜唱到二度淚崩，激動淚灑舞台，滿場歌迷也感動到快要落淚。

首度站上北流，演唱會歌單剖析了洪佩瑜這13年來對於唱歌的心路歷程，那位「最神秘的原唱」，如今已擁有足夠勇氣站上諾大舞台。洪佩瑜當年參加選秀節目出道，之後曾淡出演藝圈。

在演唱《千尋未知》前，洪佩瑜道出拾起麥克風的心境，「下首歌是在《明室》這張專輯出現之前遇見的作品，在我的心裡，它很像一座燈塔指引著方向，錄這首歌的時候，作詞人小苗曾經問我：『你心裡有沒有相信的事情？』我就會感到安心，不那麼害怕，這首歌裡面有很多的不相信，唱著唱著卻漸漸長出了相信的力氣，現在重新找回自己的名字吧！」

離鄉北上打拚的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家，她以美聲詮釋榮獲金馬獎最佳原創歌曲《同款》，還有全場敲碗的成名曲《踮起腳尖愛》。

唱到最後一首《明室》前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議！我一直都不去想像要成為什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」

