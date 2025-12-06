自由電子報
史上第一人！北流黑成一片「長達12分鐘」 洪佩瑜開唱驚人場面曝

洪佩瑜今晚首度站上北流開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾奪下金曲獎與金馬獎的洪佩瑜，今晚首度站上北流開唱，舉辦「開」演唱會，她創下先例在演唱會舉辦「關」燈儀式，先透過廣播要求粉絲關掉手機、提醒觀眾不要亂摸，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，在這獨特場域演唱12分鐘，形容是地球上最迷人的黑洞。

洪佩瑜今晚首度站上北流開唱。（記者王文麟攝）

洪佩瑜深情獻唱《Strange》、《躲貓貓》、《Passenger Side》，現場4000名樂迷，體驗這從未感受過的觀看方式，感受歌者帶來的真摯歌聲，她享受這樣的黑暗，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」

洪佩瑜今晚首度站上北流開唱。（記者王文麟攝）

洪佩瑜談到：「記得以前練舞，持續移動身體的過程有時候會閉上眼睛，那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感，想在今天把這樣的心情分享給大家。」

今晚開唱洪佩瑜也拋開文青樣貌，身穿一襲以珍珠打造的米白色低胸裙裝，從2層樓高的升降台華麗出唱，化身「開之女神」，她帶來《你是自由的》、《包括但不限於》等歌，在台上笑稱：「我一直在想像，唱完4首歌是什麼感覺，我現在終於知道了。 」包括青峰、阿龔、馨儀、理想混蛋等星友都現身力挺。

