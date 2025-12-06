「火」太敏感！《阿凡達3》宣布香港延期上映

《阿凡達：火與燼》宣布香港延期上映。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》，原定12月17日在香港上映，但由於日前發生大埔宏福苑大火，電影公司今（6）日宣布香港將延期至2026年，並不提中英文副標題「火與燼」，直接都以《阿凡達3》稱之。

該片於官網發出延期公告指出：「鑒於大埔近日發生的不幸事件，並出於對香港社區的尊重，原定於12月17日上映的《阿凡達3》將延期至2026年推出。」最後除了對所有受影響的香港市民致以最深切的慰問，更表示，「新的上映日期將會盡快公布，感謝您的理解與一直以來的支持。」

《阿凡達：火與燼》宣布香港延期消息都不提副標「火與燼」。（翻攝自Facebook）

此外， 《阿凡達：火與燼》原計劃下週一（8日）在三亞舉行的「第7屆海南島國際電影節」上進行首映會，導演詹姆斯柯麥隆更將驚喜現身。日前也已宣布紅毯取消，當時有網友收到退票通知表示原因為「不可抗力因素」，但也有網友表示，原定的首映場放映不受影響，只是取消紅毯環節，推測也與首映會的「火」元素有關。

《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映，全台預售票熱賣中。

