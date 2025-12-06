吳申梅爆出「兩個媽媽」 香港媳婦驚人巧合曝光

吳申梅的媽媽瑪莉姐與呂俍慧合影留念。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲女神吳申梅推出新歌《外家》，「外家」一詞是台語所稱的「娘家」，MV邀來前輩呂俍慧跨刀演出，吳申梅的媽媽瑪莉姐也到場追星。

吳申梅透露，跟呂俍慧結緣於花蓮的慈善活動，她們當時相談甚歡，才發現彼此都是香港媳婦，當下關係更親近。

吳申梅笑說，呂俍慧最讓她佩服的一點，就是廣東話講得超級標準，讓自己覺得自慚形穢。呂俍慧溫柔安慰她：「妳才嫁過去三年，有心學都不會慢。」

吳申梅與呂俍慧飆戲互尬演技。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅也分享之前發生的糗事，透露某次在香港餐廳要向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，讓她當下愣住，她的老公Eric在旁大笑不已，趕緊解釋她才知道，原來廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，才會讓店員誤會。

至於最會講的廣東話是哪一句？吳申梅笑說：「應該是『來杯黑咖啡』吧！」她常到老公公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，「唔該！一杯『齋啡』（黑咖啡）」這句話講到相當熟練。吳申梅曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這一句被認證了！」

