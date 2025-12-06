自由電子報
娛樂 最新消息

町田啓太要開卡車抗議！敲碗《10DANCE》出續集：拜託大家傳好口碑

町田啓太走到台北街頭，與路邊麵店合影。（LDH愛夢悅提供）町田啓太走到台北街頭，與路邊麵店合影。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日星町田啓太明天（7日）將在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他今天（6日）下午在東區受訪，得知現場媒體為了他沒有去高雄看AAA的佐藤健，立刻搞笑對著天空道歉，笑翻眾人。

町田啓太走在街頭拍攝採訪照，長太帥吸引路人注目。（LDH愛夢悅提供）町田啓太走在街頭拍攝採訪照，長太帥吸引路人注目。（LDH愛夢悅提供）

這是町田啓太第三次來台，今天上午大約有300名粉絲在松山機場為他接機，每次聽到粉絲說「歡迎回家」，都讓他備感溫暖。今天他還帶著寶貝吉他現身，被問到是否為了明天的演出準備？町田啓太笑說：「帶吉他卻不表演的話，有點…」還做出抱著吉他睡覺的動作。他表示去年來台時，大家問他會不會彈吉他？這次帶來吉他表演就是要回饋粉絲。

町田啓太高挑身材走在台北街頭，把人行道也變成伸展台。（LDH愛夢悅提供）町田啓太高挑身材走在台北街頭，把人行道也變成伸展台。（LDH愛夢悅提供）

町田啓太與記者們相談甚歡。（LDH愛夢悅提供）町田啓太與記者們相談甚歡。（LDH愛夢悅提供）

町田啓太因演出Netflix影集《玻璃之心》中樂團「TENBLANK」的吉他手，開啟與吉他的緣分，他透露自己總共有兩把吉他，一把是今天帶來的電吉他，另一把是佐藤健送的。由於他主演的電影《10DANCE》即將在18日上線，記者詢問他會不會表演社交舞？町田啓太笑說：「不會，一般人都還沒看過，等18號看完電影，我們再來考慮。」

町田啓太（左）、竹內涼真為了《10DANCE》努力練習跳舞。（Netflix提供）町田啓太（左）、竹內涼真為了《10DANCE》努力練習跳舞。（Netflix提供）

《10DANCE》由町田啓太、竹內涼真演出，預告一出就掀起熱烈討論，町田啓太透露，他們主要的4位演員都沒有學過國標舞，尤其另一男主角竹內涼真更是沒有舞蹈基礎，要在短時間內記住舞步很辛苦，因此無時無刻都在練舞。被問到吉他、舞蹈哪個比較難？町田啓太表示，都有很難的地方，不過吉他在家，隨時隨地都能練習，社交舞必須要有舞伴，且空間夠大才能練習。

町田啓太在《10DANCE》中有相當精彩表現。（Netflix提供）町田啓太在《10DANCE》中有相當精彩表現。（Netflix提供）

記者詢問《10DANCE》是否有續集？如果沒有續集要開卡車向Netflix抗議。町田啓太一聽笑說：「我也會開卡車抗議，但我要先去考駕照，但會遵守交通規則，如果大家持續有這樣的聲音，傳出口碑讓官方聽到，這樣會有更多的機會。」

今年是町田啓太出道15周年，他坦言今年有很多完成的目標，包括《玻璃之心》、《10DANCE》以及台北粉絲見面會也是，「見面會明天才會舉行，明天結束才能說完成這個目標，今年我立下的目標大致上都達成了。當然很想感謝支持的粉絲，好好完成，明天向粉絲答謝。」

