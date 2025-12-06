自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中山女高校歌是黃國倫寫的！驚喜現身校慶領唱合體李洋

黃國倫合體李洋。（寇乃馨提供）黃國倫合體李洋。（寇乃馨提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫今（6）日出席中山女高128周年校慶活動，在現場帶領全場師生唱校歌，原來中山女高的百年校歌《快樂中山人》，就是由黃國倫創作；現場他和運動部長李洋相見歡，李洋大方表示，很喜歡黃國倫寫的《我願意》。

黃國倫將時空拉回28年前，也就是1997年、中山女高100周年校慶時，時任校長林煇覺得中山女高的女孩們聰明活潑，應該要有首時代創新的校歌；那一年黃國倫以黎明主演的電影同名主題曲半生緣，獲得第34屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」，也獲得香港「年度最佳創作人獎」，中山女中的班聯會經由學生會投票，決定邀請當時最搶手的黃國倫來寫新校歌。

接到邀約，黃國倫一口答應，還用心花了兩個月參訪中山女中，深入探訪各歷史校舍，最後創作出曲風活潑，又能琅琅上口的新校歌，28年來被中山女中的學生傳唱。

黃國倫是建國中學畢業，太太寇乃馨是北一女畢業，6日他在校慶活動台上公布秘密：「事實上，這兩個學校都曾向我邀歌，但我卻只寫了中山校歌！」引起在場師生熱烈歡呼；原來當年他太忙碌，而無法再接下北一女校歌的任務，只是近年他又創作了陽明、交大的合校紀念歌《超越》，儼然成為「校歌創作專業戶」，讓寇乃馨當場提出靈魂拷問：「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」

黃國倫當下求生欲大發，說：「欸？我都不記得了耶⋯」寇乃馨再逼問，黃國倫表情微妙笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高⋯」至於和李洋的互動，李洋告訴黃國倫，說自己很喜歡聽音樂，因為音樂能幫他集中注意力，而王菲成名曲、膾炙人口的《我願意》，更是他的歌單之一。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中