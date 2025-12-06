中山女高校歌是黃國倫寫的！驚喜現身校慶領唱合體李洋

黃國倫合體李洋。（寇乃馨提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫今（6）日出席中山女高128周年校慶活動，在現場帶領全場師生唱校歌，原來中山女高的百年校歌《快樂中山人》，就是由黃國倫創作；現場他和運動部長李洋相見歡，李洋大方表示，很喜歡黃國倫寫的《我願意》。

黃國倫將時空拉回28年前，也就是1997年、中山女高100周年校慶時，時任校長林煇覺得中山女高的女孩們聰明活潑，應該要有首時代創新的校歌；那一年黃國倫以黎明主演的電影同名主題曲《半生緣》，獲得第34屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」，也獲得香港「年度最佳創作人獎」，中山女中的班聯會經由學生會投票，決定邀請當時最搶手的黃國倫來寫新校歌。



接到邀約，黃國倫一口答應，還用心花了兩個月參訪中山女中，深入探訪各歷史校舍，最後創作出曲風活潑，又能琅琅上口的新校歌，28年來被中山女中的學生傳唱。

黃國倫是建國中學畢業，太太寇乃馨是北一女畢業，6日他在校慶活動台上公布秘密：「事實上，這兩個學校都曾向我邀歌，但我卻只寫了中山校歌！」引起在場師生熱烈歡呼；原來當年他太忙碌，而無法再接下北一女校歌的任務，只是近年他又創作了陽明、交大的合校紀念歌《超越》，儼然成為「校歌創作專業戶」，讓寇乃馨當場提出靈魂拷問：「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」

黃國倫當下求生欲大發，說：「欸？我都不記得了耶⋯」寇乃馨再逼問，黃國倫表情微妙笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高⋯」至於和李洋的互動，李洋告訴黃國倫，說自己很喜歡聽音樂，因為音樂能幫他集中注意力，而王菲成名曲、膾炙人口的《我願意》，更是他的歌單之一。

