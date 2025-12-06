自由電子報
娛樂 最新消息

杜汶澤當館長開麵店 沒用過小紅書：我對紅色過敏

杜汶澤在台北市開新餐廳。（記者廖俐惠攝）杜汶澤在台北市開新餐廳。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕杜汶澤在台北市開新餐廳，今天（6日）開幕，他表示自己會親力親為，午餐、晚餐時間盡量都會在現場，就算被當成吉祥物合照也OK。被問接下來是不是要取代「館長陳之漢」成為「新館長」？杜汶澤回應：「誰要取代他啊！」更表示「哼有這個人我都忘記了」。

杜汶澤發展餐廳副業擔任主理人，今天開幕，他強調會親力親為，儘量在店裡幫忙，願當吉祥物供大家拍照，不過他苦笑稱不好找員工，「你以為我很享受當店長嗎？哼！我沒有。」

杜汶澤在台北市開新餐廳。（記者廖俐惠攝）杜汶澤在台北市開新餐廳。（記者廖俐惠攝）

杜汶澤移居台灣多年，如今在忠孝復興站開自己的麵館，透露初衷是發現台灣的港式燒臘飯太低價，但高級粵菜又太貴，希望能有一個中價位且能舒服用餐的環境。

他稱拿手菜是煲湯，且自己是個稱職的「家庭煮夫」，可不會讓老婆下廚。杜汶澤的老婆田蕊妮罹患肺腺癌，每半年追蹤一次，杜汶澤也陪老婆做檢查，被問到在飲食上會不會比較清淡？杜汶澤急忙否認，強調最討厭健康餐廳。

談起最近最夯的小紅書議題，他笑說：「關我屁事！從來沒有開通過小紅書，也沒有看過，我本來就對紅色過敏，看到會不舒服，我內褲也買過紅色，稍微接觸最多的是過年紅包，日常生活看到紅色我都會有點噁心，家裡基本上沒有紅色的東西。」

