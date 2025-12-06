自由電子報
娛樂 最新消息

Andy新戀情？遊越南羞喊有戀愛感 女伴身分曝光「名字爆神巧合」

Andy與越南地陪玩得相當開心。（翻攝自YT）Andy與越南地陪玩得相當開心。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後，揭開對方與其家人諸多惡行，兩人互撕、對簿公堂，而Andy今（6）日突公開與一名神秘女子合照，並說有消息要和大家分享，被網友瘋猜是否是新對象？稍早他也上架新影片，公開他的一日女友，竟然還有神秘巧合。

Andy的越南地陪名字同樣有「寧」。（翻攝自YT）Andy的越南地陪名字同樣有「寧」。（翻攝自YT）

Andy過去控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪，影片曝光獲得網友支持，更火速成為200萬訂閱YTR，而他日前也才在走鐘獎風光拿下年度創作者獎，近期到越南旅遊，並曬出與女子的合照，照片中兩人一起搭船，女子的臉部被用愛心貼圖遮擋，相當神秘。

Andy在越南體驗行程，羞喊有「一日女友」感覺。（翻攝自YT）Andy在越南體驗行程，羞喊有「一日女友」感覺。（翻攝自YT）

Andy近期到越南旅遊，決定要找新的旅遊方式，便找到了「奧黛機車美女帶你暢遊峴港」的方案，Andy赴約後，女子跟Andy說自己的名字叫「Ning」，音同前女友的「寧」，也讓Andy現場抖了一下。兩人互動有趣，Ning還替Andy戴安全帽，載著他遊覽，他也直呼這趟旅程很精采，也藉此知道了更深入的越南文化，他幽默說自己體驗到了甜甜的戀愛感，不過也隨即表示對方已經有男朋友了。

