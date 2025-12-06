利特《客家廚房》搬到韓國 主廚之爭面臨崩潰：不做客家料理了

李元日（右）、趙序衡兩位主廚第一次競爭挑選隊員。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕首檔台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房》第二季由「SJ」Super Junior隊長利特、孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國主廚李元日、趙序衡及韓國YouTuber喜飯錄製，將在明（7）日首播，團隊前進首爾漢江畔餐廳展開全新的挑戰。

相較於第一季講求「同心協力」，第二季以「良性競爭」為核心，新加入的《黑白大廚》主廚趙序衡將與李元日比拚廚藝，兩人以蘿蔔乾、客家福菜等客家食材作為料理元素展開競賽，李元日故意在廚房磨刀霍霍的專業氣勢，在完成料理後，要由成員們投票「選邊站」，面對殘酷二選一，李元日甚至忍不住喊出：「我不做客家料理了！」

第二季開拍成員展現好交情。（客台提供）

日前節目成員也先到新光摩天大樓1樓廣場出席貨櫃特展開幕，展區被大批粉絲包圍、顯見高人氣，展間除了劇照牆可供觀眾尋寶外，也設有數位互動遊戲，成員們現場參觀時都覺得新鮮有趣。江宏傑分享：「印象最深的是展區放了很多我們的照片，讓我彷彿回到拍攝時努力經營廚房、接待客人的那些畫面。我們也很用心把客家文化與美食帶給台灣和韓國觀眾，看到這些紀錄真的很感動。」

