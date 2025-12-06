自由電子報
娛樂 最新消息

小紅書被禁1年！王思佳冷笑回「沒在用」 薔薔怒嗆小紅書網友

王思佳今（6）日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」擔任評審。（記者陳奕全攝）王思佳今（6）日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」擔任評審。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕王思佳今（6）日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」擔任評審，特地帶4歲女兒看展，訪問時女兒剛好睡著了，王思佳還抱著女兒受訪，場面溫馨，而近期政府宣布將禁小紅書1年，王思佳則冷笑說自己很少在用，幽默提到當年她爆假包風波，提供了很多「素材」給小紅書的網友。

近期小紅書將被禁用1年掀起討論，王思佳說自己沒什麼在使用，「上面那麼多我的事情，我怎麼會用」，還提到當時自己陷假包風波，被網友炎上，還搞笑稱沒看過網友這麼團結過。

薔薔。（記者陳奕全攝）薔薔。（記者陳奕全攝）

而薔薔今也同樣出席時裝周走秀，她10月30日剛加入吳姍儒、派翠克主持《小姐不熙娣》，坦言和當來賓很不同，還要多累積經驗和揣摩，薔薔更提到之前有看到小紅書的網友說她太吵，「留言千百種不能都隨著改變，說吵就不講話的話，我來這裡幹嘛，叫他自己來主持啊

王思佳今帶著女兒還有愛犬Snow和Leo出席萌寵時裝周，其中Leo更穿著「GD」風格的服裝可愛度爆棚。王思佳也說Leo是女兒的小寶貝，「想說讓女兒看一下寵物走秀，她剛看得很認真，也讓女兒看一下媽媽漂亮的樣子。」

王思佳今（6）日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」擔任評審。（記者陳奕全攝）王思佳今（6）日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」擔任評審。（記者陳奕全攝）

范姜彥豐與粿粿婚變風波掀起熱論，昨傳出兩人對離婚協議已有共識，被問到是否支持「粿王」結婚？王思佳說：「一個人的人生有幾份姻緣很難說，我又不是算命師，各人造業各人擔。」

