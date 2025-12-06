自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓星雲集高雄世運主場館粉絲熱情包圍 聽漏音表支持

粉絲場外席地「聽漏音」。（記者洪臣宏攝）粉絲場外席地「聽漏音」。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日下午4時在高雄世運主場館開幕，主場館外中午起人潮洶湧，不得其門而入的粉絲則在場館外「聽漏音」，隨著場內不時傳來尖叫聲引領關注，或伴隨韓星演唱扭動軀體，內外都是熱鬧滾滾。

民眾排隊進入主場館。（記者洪臣宏攝）民眾排隊進入主場館。（記者洪臣宏攝）

韓國一年一度的AAA頒獎典禮邁入10周年，今年由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任主持人，這也是首度將頒獎典禮移於台灣舉行，大型音樂活動ACON 2025明日開唱，一連兩天預計有上百位韓星登台，許多追星粉絲南下高雄，甚至到高雄小港機場接機，期待將喜愛的韓星「一網打盡」。

粉絲在AAA 2025看板前拍照留念。（記者洪臣宏攝）粉絲在AAA 2025看板前拍照留念。（記者洪臣宏攝）

主辦單位在高雄主場館設置「2025 AAA」看板，吸引粉絲們排隊拍照留念，也有人看到宣傳旗幟上印有喜愛明星照片，自行找角度「合照」。

不得其門而入的粉絲透過門縫，一窺場內情景。（記者洪臣宏攝）不得其門而入的粉絲透過門縫，一窺場內情景。（記者洪臣宏攝）

活動於下午4時正式展開，主場館周圍有許多民眾或站或坐，透過場館敞開的一隅，觀看場內動靜，也有人買不到票，也要來「聽漏音」。來自台南的Joan說，這次活動吸引許多人買票，雖然沒搶到票，也要到場「共襄盛舉」，支持喜愛的韓星。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中