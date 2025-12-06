韓星雲集高雄世運主場館粉絲熱情包圍 聽漏音表支持

粉絲場外席地「聽漏音」。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2025 AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）今（6）日下午4時在高雄世運主場館開幕，主場館外中午起人潮洶湧，不得其門而入的粉絲則在場館外「聽漏音」，隨著場內不時傳來尖叫聲引領關注，或伴隨韓星演唱扭動軀體，內外都是熱鬧滾滾。

民眾排隊進入主場館。（記者洪臣宏攝）

韓國一年一度的AAA頒獎典禮邁入10周年，今年由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任主持人，這也是首度將頒獎典禮移於台灣舉行，大型音樂活動ACON 2025明日開唱，一連兩天預計有上百位韓星登台，許多追星粉絲南下高雄，甚至到高雄小港機場接機，期待將喜愛的韓星「一網打盡」。

請繼續往下閱讀...

粉絲在AAA 2025看板前拍照留念。（記者洪臣宏攝）

主辦單位在高雄主場館設置「2025 AAA」看板，吸引粉絲們排隊拍照留念，也有人看到宣傳旗幟上印有喜愛明星照片，自行找角度「合照」。

不得其門而入的粉絲透過門縫，一窺場內情景。（記者洪臣宏攝）

活動於下午4時正式展開，主場館周圍有許多民眾或站或坐，透過場館敞開的一隅，觀看場內動靜，也有人買不到票，也要來「聽漏音」。來自台南的Joan說，這次活動吸引許多人買票，雖然沒搶到票，也要到場「共襄盛舉」，支持喜愛的韓星。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法