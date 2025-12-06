「史艾瑪」爆紅後崩潰迷惘 林廷憶揭內心陰影：演員的困境都相同

林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林廷憶擔任《Bella儂儂》12月封面。她去年以Netflix《影后》「史艾瑪」走紅、入圍金鐘60戲后，星途如火箭般上升，之後赴日拍攝NHK《火星女王》，與菅田將暉合作，成為少見的台籍女主角。短時間的大幅變化，讓她在奔跑與沉澱間逐漸悟出「見山是山」的人生哲學。

林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶說，自己不靠獎項滿足，「我接戲的標準就是要有共鳴」，她希望角色有能替它說話的位置。外界常把「史艾瑪」貼在她身上，她也不排斥，「那是很好的角色，被記住也很好」，語氣平穩、不急著證明自己。

請繼續往下閱讀...

林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）

在《回魂計》拍攝期間，林廷憶首次深刻感受語言隔閡帶來的孤立，身處泰國，她笑稱像進了「詐騙園區」。跨年夜煙火在窗外炸開，她卻獨自坐在飯店看夜景，那段封閉時期反讓她更靠近角色，也更依賴觀察與直覺。

林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）

赴日拍攝《火星女王》則是一次全方位的重組。非母語演出、演盲人、學吉他、唱歌，全部都必須做到。林廷憶坦言語言比想像中更困難，「學了8個月日文，到當地還是不夠」，她逼自己把語言當成生存技能，每天記下一句劇組常講的話，盲人角色讓她的聽覺被迫打開，甚至能聽出別人用哪隻手寫字，成了意外收穫。

原以為會被當「外國人」看待，結果完全相反，林廷憶說：「導演非常信任我。」這份信任像一道門，讓她在陌生語言裡反而演得更自由，日本劇組從服裝到場務的精準，也讓她體會「職人精神」：每個人都把自己的工作做到極致。

林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）

爆紅後的一年，林廷憶其實比任何人都更迷惘，外界期待、角色壓力、語言挫折，不知不覺累積成看不見的重量，「在討論聲量最高的時候反而最迷惘」，不過也因此悟出「見山是山」的哲學。

林廷憶形容自己的狀態從一開始單純的「見山是山」，就只是單純投入表演之中，到因爆紅而迷惘成了「見山不是山」，懷疑別人找她是因為演技，還是因為名氣，最後，她重新找到自己喜歡表演的初心，「見山還是山」，能在短時間內穿過這樣的混亂，是極難得的。

林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶也提到自己的脆弱，例如「不是科班」曾在心裡變成陰影，「我以前幻想科班的人是不是有什麼隱藏工具，是我沒有的」，直到後來才發現，不論背景，每位演員面對的困境其實都一樣，「我已經進入下一階段，就是不管是不是科班，都要想辦法走下去」。

日記是林廷憶的定心丸，當角色情緒太重、語言疲累、焦慮上來時，她會翻看舊日記，「總會看到自己2年前也為同樣的事煩惱」，那是種安慰，也提醒她，不必修掉某些性格，那些本來就是她的一部分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法