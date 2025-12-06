自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「史艾瑪」爆紅後崩潰迷惘 林廷憶揭內心陰影：演員的困境都相同

林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林廷憶擔任《Bella儂儂》12月封面。她去年以Netflix《影后》「史艾瑪」走紅、入圍金鐘60戲后，星途如火箭般上升，之後赴日拍攝NHK《火星女王》，與菅田將暉合作，成為少見的台籍女主角。短時間的大幅變化，讓她在奔跑與沉澱間逐漸悟出「見山是山」的人生哲學。

林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶說，自己不靠獎項滿足，「我接戲的標準就是要有共鳴」，她希望角色有能替它說話的位置。外界常把「史艾瑪」貼在她身上，她也不排斥，「那是很好的角色，被記住也很好」，語氣平穩、不急著證明自己。

林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）

在《回魂計》拍攝期間，林廷憶首次深刻感受語言隔閡帶來的孤立，身處泰國，她笑稱像進了「詐騙園區」。跨年夜煙火在窗外炸開，她卻獨自坐在飯店看夜景，那段封閉時期反讓她更靠近角色，也更依賴觀察與直覺。

林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶認為聲量最高時反而最痛苦。（《Bella儂儂》雜誌提供）

赴日拍攝《火星女王》則是一次全方位的重組。非母語演出、演盲人、學吉他、唱歌，全部都必須做到。林廷憶坦言語言比想像中更困難，「學了8個月日文，到當地還是不夠」，她逼自己把語言當成生存技能，每天記下一句劇組常講的話，盲人角色讓她的聽覺被迫打開，甚至能聽出別人用哪隻手寫字，成了意外收穫。

原以為會被當「外國人」看待，結果完全相反，林廷憶說：「導演非常信任我。」這份信任像一道門，讓她在陌生語言裡反而演得更自由，日本劇組從服裝到場務的精準，也讓她體會「職人精神」：每個人都把自己的工作做到極致。

林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶悟出成名後真相。（《Bella儂儂》雜誌提供）

爆紅後的一年，林廷憶其實比任何人都更迷惘，外界期待、角色壓力、語言挫折，不知不覺累積成看不見的重量，「在討論聲量最高的時候反而最迷惘」，不過也因此悟出「見山是山」的哲學。

林廷憶形容自己的狀態從一開始單純的「見山是山」，就只是單純投入表演之中，到因爆紅而迷惘成了「見山不是山」，懷疑別人找她是因為演技，還是因為名氣，最後，她重新找到自己喜歡表演的初心，「見山還是山」，能在短時間內穿過這樣的混亂，是極難得的。

林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）林廷憶爆紅後陷入迷惘。（《Bella儂儂》雜誌提供）

林廷憶也提到自己的脆弱，例如「不是科班」曾在心裡變成陰影，「我以前幻想科班的人是不是有什麼隱藏工具，是我沒有的」，直到後來才發現，不論背景，每位演員面對的困境其實都一樣，「我已經進入下一階段，就是不管是不是科班，都要想辦法走下去」。

日記是林廷憶的定心丸，當角色情緒太重、語言疲累、焦慮上來時，她會翻看舊日記，「總會看到自己2年前也為同樣的事煩惱」，那是種安慰，也提醒她，不必修掉某些性格，那些本來就是她的一部分。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中