自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳曉突認老「想法過時了」 戀愛導師竟是「東北全智賢」

孫千在《大生意人》飾演「常玉兒」。（LINE TV提供）孫千在《大生意人》飾演「常玉兒」。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳曉2月宣布與陳妍希9年婚姻畫下句點，他近來在古裝劇《大生意人》飾演讀書人「古平原」，角色遭陷害流放寧古塔，卻憑著一身智計不斷谷底翻身，為貼近角色，他在拍攝期150多天中維持清瘦狀態。

陳曉（右起）、孫千在《大生意人》患難見真情，亂世相愛。（LINE TV提供）陳曉（右起）、孫千在《大生意人》患難見真情，亂世相愛。（LINE TV提供）

陳曉相當敬業，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過整個四季，其中一場戲還在泥漿中打滾一下午，演完後打趣說：「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」他認為演繹這類受過磨難砥礪、有成長性的小人物，對演員也是很好的養分。

陳曉（左）大讚孫千（右）拍攝《大生意人》感情戲給予他非常多建議。（LINE TV提供）陳曉（左）大讚孫千（右）拍攝《大生意人》感情戲給予他非常多建議。（LINE TV提供）

孫千有「東北全智賢」稱號，她飾演的「常玉兒」與陳曉飾演的「古平原」患難見真情，於亂世中相愛。陳曉透露許多感情戲都聽取了孫千的建議，像是有場需要撐傘的戲，孫千就向陳曉說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」不同觀點讓他相當欣賞，後來就變成孫千撐傘，陳曉躲在她的傘下，陳曉坦言：「後來我跟孫千說，你得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

陳曉拍攝《大生意人》，為貼近角色人設，維持清瘦體型。（LINE TV提供）陳曉拍攝《大生意人》，為貼近角色人設，維持清瘦體型。（LINE TV提供）

陳曉穿著厚重大衣，在零下20度低溫拍攝《大生意人》。（LINE TV提供）陳曉穿著厚重大衣，在零下20度低溫拍攝《大生意人》。（LINE TV提供）

《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，劇情講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉 飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。最新劇情敬請鎖定LINE TV，每天晚上7點半跟播中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中