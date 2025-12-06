陳曉突認老「想法過時了」 戀愛導師竟是「東北全智賢」

孫千在《大生意人》飾演「常玉兒」。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳曉2月宣布與陳妍希9年婚姻畫下句點，他近來在古裝劇《大生意人》飾演讀書人「古平原」，角色遭陷害流放寧古塔，卻憑著一身智計不斷谷底翻身，為貼近角色，他在拍攝期150多天中維持清瘦狀態。

陳曉（右起）、孫千在《大生意人》患難見真情，亂世相愛。（LINE TV提供）

陳曉相當敬業，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過整個四季，其中一場戲還在泥漿中打滾一下午，演完後打趣說：「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」他認為演繹這類受過磨難砥礪、有成長性的小人物，對演員也是很好的養分。

陳曉（左）大讚孫千（右）拍攝《大生意人》感情戲給予他非常多建議。（LINE TV提供）

孫千有「東北全智賢」稱號，她飾演的「常玉兒」與陳曉飾演的「古平原」患難見真情，於亂世中相愛。陳曉透露許多感情戲都聽取了孫千的建議，像是有場需要撐傘的戲，孫千就向陳曉說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」不同觀點讓他相當欣賞，後來就變成孫千撐傘，陳曉躲在她的傘下，陳曉坦言：「後來我跟孫千說，你得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

陳曉拍攝《大生意人》，為貼近角色人設，維持清瘦體型。（LINE TV提供）

陳曉穿著厚重大衣，在零下20度低溫拍攝《大生意人》。（LINE TV提供）



《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，劇情講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉 飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。最新劇情敬請鎖定LINE TV，每天晚上7點半跟播中。

