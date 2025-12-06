陳妍希前夫抗心魔「感覺快死了」 見這一幕淚崩：無能為力

陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳曉在古裝劇《大生意人》飾演讀書人「古平原」，角色遭陷害流放寧古塔，卻憑著一身智計不斷谷底翻身，破關式劇情讓觀眾看得大呼過癮。

最新劇情中，古平原受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍。陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力」。

陳曉為了《大生意人》首次在冰面上駕馬奔馳。（LINE TV提供）

陳曉拍攝《大生意人》時，第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭，對他而言簡直在跟心魔對抗，「我過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬，當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第一次有這種體驗」。

陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）

《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，劇情講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉 飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。最新劇情敬請鎖定LINE TV，每天晚上7點半跟播中。

