自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳妍希前夫抗心魔「感覺快死了」 見這一幕淚崩：無能為力

陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳曉在古裝劇《大生意人》飾演讀書人「古平原」，角色遭陷害流放寧古塔，卻憑著一身智計不斷谷底翻身，破關式劇情讓觀眾看得大呼過癮。

最新劇情中，古平原受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍。陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力」。

陳曉為了《大生意人》首次在冰面上駕馬奔馳。（LINE TV提供）陳曉為了《大生意人》首次在冰面上駕馬奔馳。（LINE TV提供）

陳曉拍攝《大生意人》時，第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭，對他而言簡直在跟心魔對抗，「我過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬，當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第一次有這種體驗」。

陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）陳曉在《大生意人》飾演「古平原」。（LINE TV提供）

《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，劇情講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉 飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。最新劇情敬請鎖定LINE TV，每天晚上7點半跟播中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中