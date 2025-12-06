自由電子報
娛樂

「XG」COCONA出櫃！自爆動胸部切除手術：我沒有錯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女團「XG」的成員COCONA今天（6日）滿20歲，她宣布自己是性別認同傾向於男性的非二元性別者，今年還動了胸部切除手術，「現在我終於可以說：『我內在的東西並沒有任何錯誤！』」

XG的COCONA公開自己是非二元性別者。（翻攝自XG IG）XG的COCONA公開自己是非二元性別者。（翻攝自XG IG）

COCONA今天在團體官方IG發文，透露今年動了胸部切除手術，「我生為女性也被視為女性，但這個標籤從來不代表真正的我，我以一種更偏向於男性、也更符合真實自我的方式生活。」

COCONA坦言，最困難的事情就是接受並擁抱自己，不過隨著她開始慢慢接納自我，她也得以打開一扇全新的門，「那一刻我改變了我看待、理解這個世界的方式，也給了我勇氣以及力量去成長。」

「現在，我終於能說：『我內在並沒有任何錯誤。』能夠走到現在，多虧了在我身旁傾聽、站在我這一邊的人。我的成員、Simon桑以及我的父母，我真的很感謝這一條道路，也感謝每一個讓我們相遇的奇蹟。」

COCONA表示只是想要表達感謝，對於XG、XGALX一起創造的事情感到期待興奮。最後她總結：「願這些文字能在某個人的心中點亮一點微光，也願我所需要的愛能傳達給每一位需要的人。」

