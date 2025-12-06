自由電子報
娛樂 最新消息

吳宗憲遠赴加拿大哀喊「被騙了」！自誇體力一條龍秘訣曝光

客家一哥小鐘享受美食。（綜藝玩很大提供）客家一哥小鐘享受美食。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》迎來第11週年，節目前進美洲的加拿大，集滿世界拼圖，替11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。吳宗憲帶領KID、客家一哥小鐘、阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY 、啦啦隊女神孟潔、靈界美少女珍珍（無尊）一抵達這座漂亮的城市，眾人就讚嘆這裡充滿了濃厚的文化藝術氣息。

JUDY少女心爆發直說好想進去咖啡廳擺拍，最吸睛的當然是絕美的楓葉，眾人走在金色的落葉之上，彷彿走進了風景畫像中，美得讓人心醉。

製作人這次特別安排了水上飛機的獨特體驗，讓小鐘都忍不住許願，大夥兒對著製作單位大喊：「如果來到這裡都不要玩關卡闖關該有多棒！」、「這集的主題應該是愜意旅行漫遊加拿大啦！讓我們來這邊好好享受吃東西！」

《綜藝玩很大》加拿大行，吳宗憲大喊「被騙」。（綜藝玩很大提供）《綜藝玩很大》加拿大行，吳宗憲大喊「被騙」。（綜藝玩很大提供）

為了慶祝11週年，《綜藝玩很大》首次以黑、黃、紅三隊開始進行，三方角逐讓比賽更加激烈。這次的加拿大之旅，製作人宣布吳宗憲加入戰隊，當憲哥得知自己要下場闖關時，他立刻崩潰大喊：「都騙我！」

原來在出發之前，製作人跟他說：「憲哥到加拿大讓你好好享受。」結果休息沒享受到，反而要「下海」闖關玩遊戲，讓他忍不住大喊上當了。不過，憲哥隨後也大讚自己的體力好，透露自己身體「一條龍」的秘訣就是早上起床立即深蹲200下。

