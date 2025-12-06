自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張立東惹怒前任導火線曝！黃豪平直男行徑遭熊熊翻白眼

黃豪平、張立東都直呼，直男最怕死亡考題「你覺得我哪裡不一樣」。（戀愛熊天秤提供）黃豪平、張立東都直呼，直男最怕死亡考題「你覺得我哪裡不一樣」。（戀愛熊天秤提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、熊熊主持《戀愛熊天秤》，黃豪平自曝自己的「直男的行為」常被女友周宇柔抱怨，特別是兩人一起出門時，因為身為理科腦的他，認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路看風景，因此常被抱怨，每次都否定女友的路線選擇，此話一出，立刻遭熊熊吐槽這就是標準的「直男思維」，讓黃豪平滿頭問號的說：「我就是為了不要讓她多走太多路啊。」熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走別的路，會有不同的風景，想要你多陪她一點。」

黃豪平、熊熊主持節目，黃豪平自爆女友最討厭他的理性腦。（戀愛熊天秤提供）黃豪平、熊熊主持節目，黃豪平自爆女友最討厭他的理性腦。（戀愛熊天秤提供）

根據網路調查顯示，直男最讓人崩潰的 NG 行為，第一名是「講話太直接」佔47%，第二名則是「自以為貼心」佔25%，熊熊立刻心有戚戚焉地分享前任曾送她一件名牌風衣，該品牌經典色是黑色或棕色，男友卻硬要買她最討厭的「桃紅色」，熊熊委婉拒絕卻遭來前男友惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，讓熊熊崩潰直呼說：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

《戀愛熊天秤》特別來賓張立東也分享自己曾陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到一個月後女友生日，張立東特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果女友竟然生氣了，後來他才搞懂，原來女友當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針，熊熊分享女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」，女生平常喜歡的穿著打扮，熊熊說: 「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心。」

張立東擔任來賓。（戀愛熊天秤提供）張立東擔任來賓。（戀愛熊天秤提供）

節目最後更進行「直男NG行為大拷問」，當中最經典的必殺題「你覺得我今天有哪裡不一樣？」現場張立東與黃豪平的回答都完全沒有切中女生的心，這兩個大直男好奇，什麼樣的回答才是正解，熊熊笑說：「女生問這個問題時，就是希望你會發現，如果另一半沒有發現，就會覺得那就是不夠關心、不夠愛，真的不是刻意找碴啦。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中