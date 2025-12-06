自由電子報
娛樂

全校最帥說故事爸爸是他！2寶爸男星每週一天當義工：像演舞台劇

范少勳透過「呼吸」與「拉筋」療癒自己。（Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）范少勳透過「呼吸」與「拉筋」療癒自己。（Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025 年對范少勳來說，同樣是忙碌的一年，新戲上檔、緊接趕拍新作，包括影集《人浮於愛》精彩落幕，2026年兩部備受期待的新作，包括電影《失樂園》與影集《凶宅專賣店》也即將與觀眾見面。近年在各種角色間自由穿梭，他展現了不被框架限制、更加豐沛的生命力。他說：「我認為每個角色都有它存在的意義，也能帶給觀眾不同的體悟。如果我是觀眾，也會期待角色能為生命帶來不同刺激。所以現在看劇本時，越能展現多元性的角色，越能吸引我。在表演的過程中，也希望把角色獨特的魅力放大，讓觀眾能投射情感，擁有更好的觀影與追劇體驗。」

范少勳身上同時有男孩感和男人感。（Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）范少勳身上同時有男孩感和男人感。（Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

身為2寶爸的范少勳也分享了自己展開的一項全新「演員練習」。「現在我每週會固定一天，到學校為小朋友讀故事，不管是繪本或文字書，就像是義工一樣。」他笑說。對演員而言，該如何把故事說好、如何生動傳遞情感，是最根本也最具挑戰的功課，「尤其當聽故事的是最誠實的小朋友時，回饋往往直接、毫無保留。我很珍惜這樣的機會，他們的反應給了我全新的刺激。我把這段過程視為一種磨練、一種學習，就像是在演一場舞台劇，所有的情緒、所有的互動，都發生在最真實的當下。」

在身體練習與照護上，他也有新體悟，透過「呼吸」與「拉筋」療癒自己。自《四樓的天堂》後，他更意識到經絡、筋膜的重要性。如今，他每天留出 30 分鐘到 1 小時冥想、放鬆筋膜，聽聽自己的心聲，並向宇宙許願、感謝世界與自己，「這些練習帶來難以言喻的幸福感。」

談起新年願望，他笑說：「還是希望能有源源不絕的工作吧！是不是很務實？」他期待透過角色探索更多自身的可能，也期待作品能讓更多故事被看見、更多人被觸動。「如果能因為我的作品讓觀眾感到溫暖，那就再好不過了。」

