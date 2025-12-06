自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳都靈爆遭獻祭成「下一個于朦朧」？律師聲明成關注

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月驚傳墜樓身亡，事件延燒至今已3個月，由於官方仍未公布明確死因，各種陰謀論在網路持續發酵。近期又有多位國外靈媒加入「爆料」行列，更點名中國女星陳都靈疑似「成為下一位受害者」，甚至聲稱她已遭虐害離世，離譜言論再次在社群掀起熱度。

陳都靈生死未明。（翻攝自微博）陳都靈生死未明。（翻攝自微博）

于朦朧身亡至今疑點不斷，網路上甚至流傳與中共高層內鬥、演藝圈金流黑幕與獻祭等駭人內容的陰謀論。上月有粉絲翻出陳都靈過去的直播畫面，質疑她的外貌「與本人不符」，甚至妄稱臉上出現類似「人皮面具」的痕跡，懷疑已被「掉包」。

誇張的爆料缺乏任何證據，卻仍引發部分網友恐慌與討論。對此，陳都靈工作室前日公布她12月的完整行程表，間接回應外界謠言，強調人一切正常。

網路上流傳一份自稱陳都靈律師的律師函。（翻攝自微博）網路上流傳一份自稱陳都靈律師的律師函。（翻攝自微博）

另有一份疑似由她方發出的律師聲明在網路瘋傳，內容指出網友散播的誇大不實資訊「完全子虛無有」，不但性質惡劣，也已嚴重損害委託人名譽，將持續蒐證並保留法律追訴權。但事到如今，中國連律師聲明的真偽都讓人起疑。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中