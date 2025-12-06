陳都靈爆遭獻祭成「下一個于朦朧」？律師聲明成關注

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月驚傳墜樓身亡，事件延燒至今已3個月，由於官方仍未公布明確死因，各種陰謀論在網路持續發酵。近期又有多位國外靈媒加入「爆料」行列，更點名中國女星陳都靈疑似「成為下一位受害者」，甚至聲稱她已遭虐害離世，離譜言論再次在社群掀起熱度。

陳都靈生死未明。（翻攝自微博）

于朦朧身亡至今疑點不斷，網路上甚至流傳與中共高層內鬥、演藝圈金流黑幕與獻祭等駭人內容的陰謀論。上月有粉絲翻出陳都靈過去的直播畫面，質疑她的外貌「與本人不符」，甚至妄稱臉上出現類似「人皮面具」的痕跡，懷疑已被「掉包」。

請繼續往下閱讀...

誇張的爆料缺乏任何證據，卻仍引發部分網友恐慌與討論。對此，陳都靈工作室前日公布她12月的完整行程表，間接回應外界謠言，強調人一切正常。

網路上流傳一份自稱陳都靈律師的律師函。（翻攝自微博）

另有一份疑似由她方發出的律師聲明在網路瘋傳，內容指出網友散播的誇大不實資訊「完全子虛無有」，不但性質惡劣，也已嚴重損害委託人名譽，將持續蒐證並保留法律追訴權。但事到如今，中國連律師聲明的真偽都讓人起疑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法