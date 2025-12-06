長輩界巧虎是它！阿嬤吃隔夜菜急送醫 八點檔改編演出勸世：嚴重出人命

〔娛樂頻道／綜合報導〕每晚收看八點檔常是許多人晚上吃飽飯後的娛樂，沒想到八點檔如今也成了「長輩界巧虎」，日前有網友發文透露，阿嬤因為捨不得丟隔夜菜，吃了之後嚴重上吐下瀉，原PO忍不住許願表示：「請問八點檔能不能演一下吃隔餐菜中毒死亡的劇情恐嚇一下這些老人啊！」而沒想到網友的願望真的被聽見，民視《好運來》將事件搬上螢光幕，此舉也被眾多網友讚爆。

《好運來》透過劇情勸隔夜飯別吃。（翻攝自YT）

日前有網友提到，阿嬤吃隔餐菜急性腸胃炎拉到脫水急診住院，結果住院早餐粥吃到變午餐，又想放到晚餐繼續吃，阿嬤始終放不下對隔夜飯的執著讓網友心疼又無奈，原PO許願盼能透過八點檔感化阿嬤。貼文隨即釣出民視小編留言，提到會轉達給劇組人員。

沒想到原PO很快就「許願成功」，民視八點檔《好運來》日前也在劇中提到，形容隔壁的婆婆吃不完的菜一直燙，裡面的細菌超標吃完就送醫，並指出隔夜飯菜保存不佳會餿掉，吃下去可能會腹痛，嚴重還會出人命，透過劇中規勸「隔餐菜不要吃，別為了省錢吃隔夜菜，吃到就醫花更多錢。」

原PO看到後也感動直呼，民視真的說到做到，「太感人了啦！小編、編劇、劇組、演員們請受小的一拜，拜託隔夜菜不要再吃了！我阿嬤就是那個『隔壁的婆婆』。」其他網友們則笑說八點檔真的是長輩界的巧虎。

