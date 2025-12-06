ALLDAY PROJECT高雄超商狂發零食！台粉讚寵粉天花板：選市長了

ALLDAY PROJECT的Tarzzan在超商採買後，立刻分送給粉絲。（ki_0210授權提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣新生代團體ALLDAY PROJECT前天（4日）抵達台灣，從高雄小港機場入境，引發大批粉絲關注。他們此行是為了參加今天在高雄世運主場館舉行的AAA，沒想到昨天晚上成員Tarzzan以及Bailey現身超商，竟然發送零食給粉絲們，掀起Threads上萬名網友熱議。

ALLDAY PROJECT的Tarzzan（右）以及Bailey在超商外發零食給粉絲。（ki_0210授權提供）

5名成員抵達台灣趴趴走，昨天晚上大批粉絲在街頭偶遇成員Tarzzan以及Bailey，兩人在行程之餘前往超商採買，沒想到卻意外在便利商店外舉行小型粉絲見面會。從網上流傳影片可看到，Tarzzan買了一整個購物籃的食物，粉絲推薦他香菜多力多滋，但Tarzzan卻面露難色，一旁的Bailey則表示願意挑戰，收下香菜多力多滋，讓粉絲十分開心。此外，Bailey大方與粉絲交流，粉絲推薦芋頭飲料、維力炸醬麵等美食給她，Bailey也仔細聆聽粉絲的話，雙方互動相當好。

ALLDAY PROJECT在今年6月出道，是今年最受矚目的新人團體之一。（達志影像）

更誇張的是，Tarzzan最後直接買了一大堆的茶、餅乾及糖果，分送給現場粉絲，親民到不行的舉動讓人又驚又喜，現場氣氛輕鬆又熱鬧，好像在跟朋友互動一樣，完全沒有明星架子。ALLDAY PROJECT才剛抵台便展現貼心魅力，與粉絲親切互動的畫面，被網友大讚「超接地氣」、「真的RICH MAN」、「沒看過這種偶像」、「大家都好守秩序」、「親民天花板了」、「太寵粉了吧」、「有明年參選高雄市長的架勢」、「完全零距離」。

