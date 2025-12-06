自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4獨缺朱孝天「屢傳被退出」 老婆心疼曝近況：瘦了15公斤

阿信（右）邀來周杰倫（中）跨刀，與周渝民（左起）、吳建豪及言承旭合唱新歌，獨缺朱孝天。（相信音樂提供／翻攝自IG）阿信（右）邀來周杰倫（中）跨刀，與周渝民（左起）、吳建豪及言承旭合唱新歌，獨缺朱孝天。（相信音樂提供／翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4獨缺朱孝天，將啟動「F✦ FOREVER 恆星之城」25周年大型巡演，他們將與五月天阿信一起開唱，阿信更力邀亞洲天王「周董」周杰倫合作新歌，堪稱超強陣容的夢幻合體。而朱孝天日前也被爆出是遭F4「除名」，引發網友熱論，其妻子韓雯雯則在直播中喊話，希望外界別再攻擊傷害朱孝天。

朱孝天過去曾在直播上脫口爆料F4將有新歌，之後則傳出團隊為了避免再有突發狀況，決定改以「F3」言承旭、周渝民與吳建豪作演出，而昨（5）日五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，朱孝天動向再次被討論。

韓雯雯昨直播，心疼老公朱孝天。（翻攝自微博）韓雯雯昨直播，心疼老公朱孝天。（翻攝自微博）

朱孝天老婆韓雯雯昨在直播中提到，朱孝天這段時間為了有好體態，整整一個月瘦了15公斤，一直很期待也為合體做準備，「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」，韓雯雯也說夫妻倆這兩年狀態很好，不想去爭或攀比，只想過好安穩的日子，盼網友能別再有惡意攻擊。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中