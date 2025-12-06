F4獨缺朱孝天「屢傳被退出」 老婆心疼曝近況：瘦了15公斤

阿信（右）邀來周杰倫（中）跨刀，與周渝民（左起）、吳建豪及言承旭合唱新歌，獨缺朱孝天。（相信音樂提供／翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4獨缺朱孝天，將啟動「F✦ FOREVER 恆星之城」25周年大型巡演，他們將與五月天阿信一起開唱，阿信更力邀亞洲天王「周董」周杰倫合作新歌，堪稱超強陣容的夢幻合體。而朱孝天日前也被爆出是遭F4「除名」，引發網友熱論，其妻子韓雯雯則在直播中喊話，希望外界別再攻擊傷害朱孝天。

朱孝天過去曾在直播上脫口爆料F4將有新歌，之後則傳出團隊為了避免再有突發狀況，決定改以「F3」言承旭、周渝民與吳建豪作演出，而昨（5）日五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，朱孝天動向再次被討論。

請繼續往下閱讀...

韓雯雯昨直播，心疼老公朱孝天。（翻攝自微博）

朱孝天老婆韓雯雯昨在直播中提到，朱孝天這段時間為了有好體態，整整一個月瘦了15公斤，一直很期待也為合體做準備，「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」，韓雯雯也說夫妻倆這兩年狀態很好，不想去爭或攀比，只想過好安穩的日子，盼網友能別再有惡意攻擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法