娛樂 最新消息

女星遭爆惡劣霸凌！反咬前經紀人勒索、貪走58萬 警方介入調查中

朴娜勑被控霸凌。（翻攝自IG）朴娜勑被控霸凌。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星朴娜勑近期遭多名前經紀人集體指控她長期霸凌、辱罵，甚至強迫處理私人雜事，更因拒喝酒而遭她以酒杯砸傷，目前已向法院申請對她名下不動產假扣押，預告將提告求償1億韓元（約234萬台幣）；不過朴娜勑出面喊冤表示經紀人才是出口威脅的人，然而朴娜勑一案遭到檢舉，警察目前已立案處理。

綜合韓媒報導，朴娜勑多名前經紀人向法院陳述，不僅被她要求24小時待命，還需負責大量與工作無關的私人差事，包括採買食材、酒精飲品等，待她舉辦完派對後，還要清潔等日常雜務。當中，一名經紀人因不喝酒遭到朴娜勑辱罵，甚至怒控曾被飛來的酒杯砸傷，所有人更異口同聲指出，過往還被要求代領醫囑、協助預約醫療行程等，早已超出合理職務範圍。

朴娜勑昨（5）日出面向韓媒喊冤，提到指控她霸凌的兩位經紀人過去在她身邊工作一年多，目前已經離職，拿了離職費卻又獅子大開口，要求拿公司去（2024）年一整年10%的營業額。朴娜勑找來律師協助處理，並反指控兩位經紀人從公司吞走韓幣2500萬元（約新台幣58.6萬元）。

不過有民眾透過韓國官方申訴管道「國民請願與提案網站」檢舉朴娜勑以及其母親高女、經紀公司法人、前經紀人等，要求徹查特殊傷害、違反《醫療法》及《大眾文化產業法》等案情，韓國警方目前已針對此立案，接下來將進入調查程序。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

