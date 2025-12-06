復合張家寧？Andy突曬「神秘女伴」合照 曖昧發言掀網熱論

Andy與家寧分手約一年。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後揭開對方與其家人諸多惡行，兩人互撕、對簿公堂，而Andy今（6）日突公開與一名神秘女子合照，並說有消息要和大家分享，被網友瘋猜是否是新對象。

Andy與神祕女子拍照，被疑有新戀情。（翻攝自Threads）

Andy過去控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪，影片曝光獲得網友支持，更火速成為200萬訂閱YTR，而他日前也才在走鐘獎風光拿下年度創作者獎，近期到越南旅遊，並曬出與女子的合照，照片中兩人一起搭船，女子的臉部被用愛心貼圖遮擋，相當神秘。

請繼續往下閱讀...

Andy寫下「明天晚上18:00 新影片，有個消息跟你們分享」，貼文引發網友聯想，猜測可能是有了新戀情，並搶先祝福，「恭喜脫單..看的我羨慕嫉妒恨」、「恭喜、要幸福」，還有不少網友擔心會不會是和張家寧復合，急忙直呼：「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧」、「你要是跟家寧復合，對我而言就不重要了」Andy並未鬆口實際內情，還要等他上新片才會揭曉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法