自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

復合張家寧？Andy突曬「神秘女伴」合照 曖昧發言掀網熱論

Andy與家寧分手約一年。（翻攝自臉書）Andy與家寧分手約一年。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後揭開對方與其家人諸多惡行，兩人互撕、對簿公堂，而Andy今（6）日突公開與一名神秘女子合照，並說有消息要和大家分享，被網友瘋猜是否是新對象。

Andy與神祕女子拍照，被疑有新戀情。（翻攝自Threads）Andy與神祕女子拍照，被疑有新戀情。（翻攝自Threads）

Andy過去控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元月薪，影片曝光獲得網友支持，更火速成為200萬訂閱YTR，而他日前也才在走鐘獎風光拿下年度創作者獎，近期到越南旅遊，並曬出與女子的合照，照片中兩人一起搭船，女子的臉部被用愛心貼圖遮擋，相當神秘。

Andy寫下「明天晚上18:00 新影片，有個消息跟你們分享」，貼文引發網友聯想，猜測可能是有了新戀情，並搶先祝福，「恭喜脫單..看的我羨慕嫉妒恨」、「恭喜、要幸福」，還有不少網友擔心會不會是和張家寧復合，急忙直呼：「是誰都祝福你，千萬不要是張家寧」、「你要是跟家寧復合，對我而言就不重要了」Andy並未鬆口實際內情，還要等他上新片才會揭曉。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中