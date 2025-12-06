《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎最佳國際影片！童星葉子綺風光入圍「最佳年輕演員」

《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎最佳國際影片，童星葉子綺也入圍最佳年輕演員。（光年提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第31屆評論家選擇獎於台灣時間今（6）日凌晨公布入圍名單，《左撇子女孩》脫穎而出，代表台灣擠進「最佳國際影片」競逐，9歲的童星葉子綺更以深具層次的動人演出，一舉入圍「最佳年輕演員」！

本屆評論家選擇獎由約575位北美影評人與娛樂記者票選，被視為奧斯卡前哨指標之一。今年競爭激烈，最受矚目的電影包括萊恩庫格勒執導的《罪人》，以橫掃17項入圍領跑，包含最佳影片、導演、男主角（麥可B喬丹）、女配角（烏米馬薩庫）與技術獎項大滿貫。

剛在美國國家評論協會獎成為大贏家的《一戰再戰》則緊追其後，以 14 項入圍成為大熱門之一，導演保羅湯瑪斯安德森和李奧納多迪卡皮歐也再度入圍最佳導演和男主角，同片的西恩潘和班尼西歐戴托羅在男配角獎廝殺，蒂安娜泰勒則入圍最佳女配角。

《罪人》以17項入圍領跑評論家選擇獎，麥可B喬丹也入圍最佳男主角。（華納兄弟提供）

《科學怪人》與《哈姆奈特》同樣各拿下11項提名，形成今年強勢競賽的頂尖陣容。《魔法壞女巫：第二部》則以 7 項提名展現商業大片的獎季魅力，但本屆最大遺珠之一也來自該片，女主角辛西婭艾莉沃未能入圍，引發影壇熱議，不過亞莉安娜則入圍最佳女配角。

最佳國際影片方面，《左撇子女孩》將對上金棕櫚得主法國片《只是一場意外》、韓國《徵人啟弒》、阿根廷：《Belén》、巴西《這不只是個間諜故事》，與西班牙《穿越地獄之門》。

導演賈法潘希執導《只是一場意外》僅入圍最佳外語片，卻未獲最佳導演或編劇提名，形成另一「高聲量遺珠」。他也因此加入坎城金棕櫚得主卻被影評人選擇協會忽視的行列。

今年評論家選擇協會另新增音效、特技設計、選角、電影整體演出等四大競賽類別，同時也首度公布 11 項工藝類短名單，凸顯幕後團隊的重要性。

評論家選擇獎近年向來與奧斯卡高度連動，被視為風向球。去年《艾諾拉》即在評論家選擇獎奪下最佳影片後氣勢反撲，一路挺進奧斯卡，成為典型案例。第31屆評論家選擇獎將於2026年1月4日揭曉。

