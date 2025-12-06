自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Netflix天價收購華納震撼全球！美議員痛批「反壟斷惡夢」恐危及市場、勞工與觀眾

Netflix宣布收購華納兄弟，掀起全球巨大震撼。（翻攝自YouTube）Netflix宣布收購華納兄弟，掀起全球巨大震撼。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix昨（5）日正式宣布以827億美金（約台幣2兆5876億8300萬）收購華納兄弟探索（WBD）影視與串流事業的震撼案持續在美國政壇引發爭議，不僅民主、共和兩黨議員都提出警告，產業觀察者也憂心此案將改寫好萊塢競爭版圖。

首先跳出反對的是麻州民主黨籍重量級參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren），她昨發表聲明直言：「這項交易看起來就是一場『反壟斷惡夢』。Netflix 與華納兄弟若合併，將誕生一個掌控近半串流市場的龐然巨獸——不僅恐迫使美國人面臨更高訂閱費與更少選擇，也會讓美國的勞工處境更加不穩。」華倫並呼籲川普政府與司法部應確實「執行」反壟斷法規。

華倫更批評：「在唐納川普任內，反壟斷審查流程已變成政治偏袒與腐敗的污水池。司法部必須公正、透明地執行全國的反壟斷法，而不是利用華納兄弟併購案的審查來招攬影響力交易與賄賂。」

反彈聲浪不僅來自民主黨，共和黨籍加州眾議員達洛伊薩（Darrell Issa）也曾於11月13日致函白宮官員，警告Netflix具備巨大、不受制衡的市場力量。他在信中寫道：「擁有逾3億全球訂閱用戶與龐大內容庫的Netflix，目前掌握『無可匹敵的市場力量』。」

產業界人士也提出警訊。曾任Hulu執行長的傑森基拉（Jason Kilar）在社群發文指出：「如果這是我的任務，我想不到比把 WBD賣給Netflix更能有效削弱好萊塢競爭的方式。」他強調所謂競爭，是指市場中應存在「足夠多活躍且強大的企業，能在未來數十年持續積極競爭電影、影集、現場節目等內容的製作與發行」。

目前Netflix在全球擁有超過3億串流訂閱戶，儘管今年已停止公布季度訂閱數，但仍是世界最大串流平台之一。相較之下，WBD在2025年第三季擁有1.28億訂閱者，較上一季增加 230 萬，涵蓋HBO Max、Discovery+ 以及旗下體育串流服務。

Netflix昨在聲明中表示，若收購順利，至少在初期將維持HBO Max與華納兄弟製片部門的獨立運作，甚至華納的電影仍會在戲院放映，強調此案將讓消費者享有「更多選擇與更高價值」。官方說法指出：「加入華納深厚的電影與電視庫存，以及HBO和HBO Max節目後，Netflix會員將有更多高品質內容可選擇。」同時Netflix也暗示可能推出Netflix與HBO Max的綑綁方案，並稱此收購將為創作者帶來「更多機會」。

Netflix也強調，自己距離「壟斷」仍有相當距離，因為公司高層時常在財報會議指出，即便在美國等成熟市場，Netflix占整體電視收視時間仍不到10%。根據尼爾森（Nielsen）統計，2025年10月Netflix在美國電視觀看時間占比為8%，落後YouTube的12.9%；WBD（含HBO Max與Discovery+）占比則僅 1.3%，這些數據也被Netflix視為反駁外界壟斷質疑的依據。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中