（專訪）「最帥星二代」邱以太羞認「姐姐型最對味」 自招有嚴重「床潔癖」

邱以太自曝有嚴重的「床潔癖」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕陳澤耀、邱以太在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員，劇中住進監所宿舍。聊起過往的住宿經驗，邱以太從高中到大學都住校，自曝有嚴重「床潔癖」；陳澤耀過去為偶像男團成員，住團體宿舍時，被室友訓練成「超自律」。

邱以太（左）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（右）及張軒睿住進監所宿舍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀分享，以前的自己不會折棉被，用過的碗盤直接放進洗碗槽，能拖延不洗就拖延。與男團其他成員住在一起被影響，不僅變得會折棉被，碗盤也會立刻清洗乾淨，逐漸養成一套生活習慣，他笑稱：「現在感覺自己在當兵，我連在飯店起床，連床單都會鋪好。」他先前赴廣州拍戲，打掃阿姨對他的好習慣讚不絕口，還跟他說：「我最喜歡整理你的房間了，而且你還會把寶特瓶分類。」就連他心愛的賽車也是如此，比賽前一定要把「小老婆」洗乾淨、維持好外觀，對他來說，就像人出門要洗澡化妝一樣，是種「另類潔癖」。

邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員「王中文」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太也不遑多讓，他雖不愛摺棉被，但很常洗被單，「因為我很容易流汗，有時候睡覺會流汗，差不多1、2個禮拜會洗，覺得有汗臭味就會洗，看感覺」，他的「床潔癖」非常嚴重，地雷就是在床上吃東西，「我沒辦法，我都會跟室友講，不能在我床上吃東西」，因為宿舍是上下舖，他的下舖經常被當成大家聊天的「椅子」。為了不被室友覺得「很難搞」，他想出妙招：「我會先在床上鋪一條不怕髒的毯子，跟他們說『你們要坐，就坐在這個上面』。我要睡覺的時候，會把那個毯子拿起來，像是『解除封印』再躺上去。」

邱以太（右起）在《監所男子囚生記》與張軒睿、陳澤耀同為菜鳥管理員。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太在《監所男子囚生記》飾演年輕爸爸，為了抓感覺特地向身邊長輩請教「第一個小孩要出生的感覺是什麼」，當然也問了歌手老爸高人傑。他提到自己出生沒幾天就遇921地震，回憶爸爸當年抱著襁褓中的自己衝向安全處，講到激動處仍感動：「原來成為父母是這麼大的責任感。」

才知自己出生沒幾天就遇921大地震。他說爸爸當年抱著襁褓中的自己衝向安全處，「當時住在9樓以上，房子開始晃的時候，爸爸衝過來抱住我，我媽還不知道要怎麼辦，我阿嬤也很緊張，那時家裡的牆上還出現裂縫」，他講到激動處仍感動：「原來成為父母是這麼大的責任感。」剛當爸的陳澤耀在旁點頭如搗蒜：「當爸媽以後，真的會用生命去保護自己的孩子。」他因有了「一輩子的牽掛」老婆和女兒，現在只要搭飛機遇到亂流，心臟都會抖一下，在內心的小劇場喊著：「不行，我還要見小孩！」

邱以太（左）在《監所男子囚生記》飾演年輕奶爸。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

談起感情，34歲已婚剛當爸的陳澤耀透露自己談過三次戀愛，聽到26歲的邱以太談過四次時，搞笑說：「你是前輩，我已經沒有機會了，你永遠都會超前我。」邱以太自招13歲情竇初開，「Poppy Love兩邊都會釋出好感，才會開始聊天，也沒有誰追誰」，爸媽高人傑、林葉亭都知情，「我爸媽對我很放心，不會有太多限制，他們也喜歡聽我跟他們分享」。

邱以太談過4段感情，喜歡「姐姐型」，外型不限但要有成熟的想法。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太坦言喜歡「姐姐型」的另一半，外型沒有特定偏好，最吸引他的是成熟的想法，「內心吸引我比較重要」。談及目前的感情狀態，他表示：「還是會有約會的對象。」但未透露是否有固定交往對象，強調現在談戀愛會比較低調，避免私生活被過度討論，也不想再消費前任，「因為之前有被拍過」，指的就是前一段與洪文安的戀情，「因為她一直都有遇過這樣的問題，我也不想要再提到這件事情，可能她也不喜歡」。據悉，兩人已分手一年，社群也沒互相追蹤。

陳澤耀（左）、邱以太（右）拍攝《監所男子囚生記》期間經常互揪健身。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

至於能否接受相差10歲的姐弟戀？邱以太思考了一下說：「如果對方大我10歲，等於是36歲，也是要遇到婚姻、生小孩的問題，這又是另一個考量。」他覺得自己還有很多地方還不成熟，認為結婚生子要做好準備，「現在的我還沒準備好」。

陳澤耀11月底開心迎女當爸。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀和太太雲鎂鑫正是姐弟戀，他以過來人身分提點邱以太：「當你找到一個想要結婚的對象，你可能慢慢後面就會有一些考量，比如說年紀大了想要小朋友，或是高齡產婦會很辛苦。」讓尚未成家的邱以太聽了直呼：「前輩！」

