兩大童星拍愛情片擦出火花自加吻戲！幕前幕後都充滿粉紅泡泡

麥肯娜葛瑞絲（右）與梅森塔姆斯合作《只為你遺憾》充滿粉紅泡泡。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕愛情電影《只為你遺憾》由童星出身的新生代演員麥肯娜葛瑞絲與梅森塔姆斯領銜主演，兩人在片中譜出療癒動人的青春愛戀，幕後氣氛同樣甜到不行。梅森不僅多次在受訪時大方誇讚麥肯娜，更坦言：「老實說，我從來沒有和誰這麼親近，也從未玩得這麼開心過。」甚至直白表示：「她真的是獨一無二的女孩。」

為了培養角色間的默契，梅森透露自己與麥肯娜相處近一年、花時間互相了解，「整個拍片過程中，我們的化學反應大概是最自然、最輕鬆的部分。」麥肯娜則分享拍攝一場曖昧戲時，兩人情緒到位，自然而然加上吻戲，「那場戲我們幾乎每一次都在最後加吻，可是看到電影時才發現，接吻畫面根本沒被剪進去！」影片將於 12 月 12 日在 CATCHPLAY+ 影音平台飆速上架。

安東尼麥基主演的末日飆車美劇《烈火戰車》推出第二季。（CATCHPLAY+ 提供）

除了《只為你遺憾》，CATCHPLAY+ 12 月片單同樣話題滿滿，從浪漫愛情、青春校園到恐怖懸疑、日韓動畫應有盡有，讓觀眾在年末輕鬆找到最佳觀影心情。

人氣恐怖片續作《闇黑電話2》由伊森霍克回歸主演，現正上架中；獲安錫國際動畫影展評審團獎肯定的日本動畫《ChaO，我代表人類跟人魚結婚了》也已獨家推出；由「美國隊長」安東尼麥基主演的末日飆車美劇《烈火戰車》第二季將於12月15日全季上架，全台僅在 CATCHPLAY+ 看得到。

本月還有多部焦點新片接力登場，包括由《愛在黎明破曉時》名導李察林克雷特執導、伊森霍克與瑪格麗特庫利主演的《藍月終曲》，12月23日上架；韓國最新賣座驚悚片《謀殺報告》則將於12月11日登場，觀影還有機會抽中鄭星一、曹汝貞等主創簽名海報。

伊森霍克（右）與瑪格麗特庫利主演《藍月終曲》。（CATCHPLAY+ 提供）

其他亮點還包括陳姸霏、項婕如主演的青春國片《夜校女生》、韓國影后李慧英化身冷血殺手的《聖母殺手》、風格強烈的韓國衝擊系動畫《驅魔編年史：起源之戰》，以及古天樂、劉冠廷共演的犯罪懸疑片《私家偵探》。

迎接年末，CATCHPLAY+ 推出的 CATCHPLAY TV 網路電視服務，也將透過 TVBS 頻道同步播出多場節慶盛事，包含跨年晚會、「2025 新北歡樂耶誕城」12/13（六）、12/14（日）18:00～22:00直播的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」，以及 12 月 24 日 22:00 的《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂特別節目。

觀眾完成活動網站的免費註冊後，還能分享聖誕願望，並於 12 月 24 日 22:30 透過 CATCHPLAY TV 收看平安夜限定直播《線上禱告室》，由牧長獻上祝禱，並在聊天室即時互動、傳遞祈願。無論想追劇、看片，或欣賞耶誕、跨年直播，這個冬天，就讓 CATCHPLAY+ 陪你一路暖到年底。

