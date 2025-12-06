當年為愛淡出歌壇！51歲玉女歌手瑞士被拍 驚人現況曝光

阮丹青展開療癒歐洲之旅。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕51歲玉女歌手阮丹青曾經為了愛淡出演藝圈，近日她以專輯《走進春天的果園Four Seasons》回歸樂壇，上月更與「自然流動樂團」進行兩場沉浸式演出，結束巡演後直接飛義大利、瑞士展開10天的療癒旅程，笑稱：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

阮丹青趁工作空檔出遊。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

這趟旅行阮丹青本來只打算賞深秋楓紅，結果歐洲突然寒流來襲，她第二度遇見名副其實的瑞雪，形容：「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想。」旅途中最感動的是走進《小天使》海蒂故事原型地，「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以是看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白，有一種魔幻的驚艷。」

阮丹青此行踏遍波斯基亞沃谷（Val Poschiavo）、世界遺產級阿爾卑斯火車路線、療癒名城阿羅莎（Arosa），也搭冰河列車橫跨山谷。她笑說最震撼的畫面，就是看到雪白世界裡居然還擁抱著「楓紅」，「美到像在做白光冥想，也讓人覺得更渺小，讚嘆造物主的神奇美學。」

