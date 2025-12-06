自由電子報
娛樂 最新消息

破紀錄的奇蹟！《荔枝樹下熱烈島》喚醒「六感」沉浸式純愛盛宴

胡亦琛（右）與劉以褐在《荔枝樹下熱烈島》展現清透自然的表演。（杰德影音提供）胡亦琛（右）與劉以褐在《荔枝樹下熱烈島》展現清透自然的表演。（杰德影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕新加坡BL影集《荔枝樹下熱烈島》推出後以來憑藉其獨特的夏日治愈風格與細膩的情感表達，迅速在網絡引發熱潮，成為本年度備受矚目的現象級作品，全網播放量已突破5億，相關話題熱度超過10億，堪稱市場上破紀錄奇蹟。影音平台GagaOOLala宣布將特別上架電影版，以回應粉絲的超高期待。

影片以盛夏的荔枝島為背景，講述了一段關於暗戀、自我探索與愛的本能的故事，在光影交錯間為觀眾締造了一個擁有歸屬感的烏托邦。不僅是一部人氣青春之作，更是一次關於「存在」的哲學探討。

《荔枝樹下熱烈島》觸達人類感知世界六個層面。（杰德影音提供）《荔枝樹下熱烈島》觸達人類感知世界六個層面。（杰德影音提供）

故事聚焦於內斂的聶小知（胡亦琛 飾）對陽光男孩陳立（劉以褐 飾）的暗戀。兩人在夏令營經歷了從試探、矛盾到相互救贖的過程，深刻探討了同性取向與自我接納的議題。導演傳達出核心理念：「『存在即合理』是一個偽命題，存在就是存在，沒有對錯，不需要被定義」。這份愛如同本能，像「手被蛇咬會縮回」一樣真實且無法抗拒。

導演Lizzy採用偏紀錄片的手法，試圖觸達人類感知世界「色、聲、香、味、觸、法」六個層面，觀眾將跟隨鏡頭，在荔枝島綠意盎然的自然生機中，體驗一場全方位的感官旅行。《荔枝樹下熱烈島》將於12月8日在GagaOOLala平台上線。

