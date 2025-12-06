木村拓哉太神了！經典外套25周年紀念款 「S→2XL」全尺寸售罄

〔記者廖俐惠／綜合報導〕木村拓哉曾引領著時代潮流，25年前他在日劇《HERO》中穿的咖色皮革羽絨外套曾經掀起風潮，沒想到該件外套近期推出25周年復刻紀念款，當然立刻秒殺，且是全尺寸售完的狀況，木村拓哉依舊魅力十足。

木村拓哉在《HERO》中穿的羽絨外套，25年推出紀念款依舊賣得嚇嚇叫。（翻攝自X）

根據《FLASH》報導，木村拓哉在2001年主演的日劇《HERO》，當中穿的羽絨外套搭配牛仔褲，在當年掀起關注。為了紀念該件外套誕生25周年，品牌推出全球限量50件的「25TH EDITION」外套，一件售價33萬日圓（約台幣6.6萬元），於11月29日開賣。

不過11月30日，也就是發售日隔天，線上商店就顯示完售，雖然說只限量50件，不過從S到2XL全尺寸都售罄。為什麼這件羽絨外套會受到如此大的歡迎，時尚網路雜誌《LAITER》總監角谷良平認為，隨著2000年代的時尚潮流再度受到矚目，古著、美式復古正夯，羽絨外套也是這10年來的人氣單品。

此外，當年在《HERO》播放時，支持木村拓哉的粉絲在20年過後，事業穩定，手頭充足的情況下，當年買不起的羽絨外套，現在也能當作犒賞自己的奢侈品了，更不用說支持木村拓哉的年齡層廣，親子都是木村拓哉粉絲的也不少，外套被秒殺似乎也不意外。

