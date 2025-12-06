自由電子報
娛樂 最新消息

趙震雄承認未成年犯案！公司否認性侵：深刻反省中

趙震雄曾經演過韓劇《信號》受到歡迎。（台北電影節提供）趙震雄曾經演過韓劇《信號》受到歡迎。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄昨天（5日）被《Dispatch》踢爆高中期間曾經涉及強盜強姦、偷車，被送進少年觀護所，出道之後還痛毆劇團演員，出名之後還改名企圖洗白犯罪紀錄。對此，其所屬的經紀公司Saram娛樂在昨天晚間發出聲明回應。

Saram娛樂聲明指出，公司向趙震雄本人確認後，他確實在未成年曾經犯下不當行為，不過僅能確認的只有部分事實，這已經是30多年前的事情，要完全掌握詳細經過十分困難，而且法律程序已經結束。經紀公司更強調，趙震雄與性犯罪完全無關。

對於成年後造成他人的困擾，經紀公司表示，趙震雄正在深刻反省中，「真誠的向那些因為過往錯誤而受到傷害的人們，致上由衷的歉意，也讓支持趙震雄的粉絲們失望了，對此致歉。」至於《Dispatch》直指趙震雄從本名「趙元俊」改名為爸爸名字「趙震雄」是為了洗白，經紀公司強調並非隱瞞過去，而是要提醒自己成為更好的人。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

