盤點12月黃道吉日！歲末「4大旺財日」要衝趁這波

在年末氣轉財生、由收化生的關鍵階段，若能搭配黃道吉日，更能助旺財氣一飛沖天。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你知道本月有4天是跨年前絕對不能再錯過的超級「旺財日」嗎？包含今天12/6，還有12/10、12/11、12/25…這4天，是被天干地支標記為財氣最旺、吉曜臨照的好日子！

命理界氣質導師菲菲老師提醒，古曆中的「黃道吉日」，是一種時間智慧，它提醒我們「當天地之氣順行，人的行動也更容易被承接。」換句話說，「在年末氣轉財生、由收化生的關鍵階段，若能搭配黃道吉日，在『對的日子』啟動『對的行動』，無論開市、收帳、簽約或合作，都能事半功倍，讓能量與財氣自然流通。」

請繼續往下閱讀...

接下來，菲菲老師也逐一解析，在這4個「好日子」有哪幾個生肖最受天地之助，適合衝衝衝？又有哪些生肖反而適合以靜制動，穩心養氣，好讓財運在歲末真正歸位。

➤12/6（六）｜己酉日

．關鍵氣象：財庫回歸，基礎穩定之財。

這天有「月德合」「母倉」「聖心」等吉曜同臨，主氣清明、藏富聚實。適合盤點帳目、整理收支、規劃下一步的財務布局。在忙碌中讓秩序回到手上，正是財氣歸位的開始。

☀旺運生肖：蛇、牛、龍

氣場穩定、實際行動者最得貴人助力；特別適合洽談合作、規劃投資或整理財務。

☂宜靜生肖：兔

逢日沖之氣，宜靜觀、宜整頓，不宜衝動開支。安靜修整反而能聚財氣。

．菲菲老師提醒：此日之財氣主「養氣聚財」，不求快，重在紮根。靜中整頓，反能厚積成富。

➤12/10（三）｜癸丑日

．關鍵氣象：地氣生財，實幹得利之日。

此日「地財」「守日」並現，象徵穩中帶進、動中見利。凡屬業務洽談、開市開工、收帳結算等，都能順勢而行、收穫實際。

☀旺運生肖：蛇、雞、鼠

能落實計畫者最有收穫，特別有利經營、交易與人際合作。

☂宜靜生肖：羊

逢日沖，財氣動而不穩，宜保守理財、避免情緒性投資。

．菲菲老師提醒：「財從地出」之日，越接地氣越有收穫。行動不必大，重點在確實有效。

➤12/11（四）｜甲寅日

．關鍵氣象：行動聚氣，開局啟運之日。

「天富」「福德」「天馬」星齊臨，象徵勇於行動、拓展新局的能量最強。若有合作案、新計畫、副業開展，此日皆為良機。

☀旺運生肖：馬、狗、豬

主動出擊者最有利，特別是有團隊或人脈支援者，容易得到外在助力與啟發靈感。

☂宜靜生肖：猴

逢日沖，行動過多易散氣，宜暫緩旅行、投資，先養氣再出發。

．菲菲老師提醒：這天的關鍵是「行動帶財」。只要方向明確、腳步踏實，財運自然隨之開展。

➤12/25（四）｜戊辰日

．關鍵氣象：聚氣成庫，收尾納財之日。

辰為「財庫」，再逢「天倉」「臨日」「聖心」同照，是年終能量最厚的一天。適合收帳、結清款項、整合投資成果，也可為來年的財務布局做收斂與準備。

☀旺運生肖：鼠、猴、雞

擅於整合、善於溝通者財氣最旺，適合盤點業務、整合計畫或落實合作。

☂宜靜生肖：狗

逢日沖之氣，宜柔軟應對、避免爭財或分潤紛擾。穩定心態即是護財之道。

．菲菲老師提醒：「積氣聚財」之日，懂得收才能藏，懂得停才能續。這是財運歸庫的重要關口。

12月的財運關鍵，在於懂得進退分明。有時該動時動，該收時收，財氣才能長久。財，不只是一筆收入，更是心中秩序的象徵當心思清明、方向有序，福氣自然循環不息。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法