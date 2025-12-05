中國抖音「不准過度美顏」 楓葉姐姐等俊男美女剉咧等

曾經以「上車舞」掀起熱烈討論的「SK月亮湖217」楓葉姐姐，在台灣造成一波話題。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國直播平台抖音近年掀起團播熱潮，曾經以「上車舞」掀起熱烈討論的「SK月亮湖217」楓葉姐姐，也得到許多吸引，成為話題人物。目前抖音官方頒布一項禁令，禁止直播主過度美顏，讓許多喜歡在直播時把美顏開超重的直播主剉咧等，此禁令預計2026年1月1日起實施。

雖然不少人等著看熱鬧，不過其實先前楓葉姐姐就曾經在直播時遇上濾鏡短暫失效，也曾分享過素顏照片，即使不開濾鏡、美顏，楓葉姐姐仍然非常美麗。微博近日瘋傳抖音官方禁止過度美顏的禁令，期望杜絕直播中過度美顏和扭曲身材比例歪風，大多數網友持支持態度。

抖音官方今年7月30日已經針對「團播風氣」發布規定。（翻攝自IG）

禁令會不會在明年正式上路還不清楚，但是已經有網友點名多位直播主如「小劉亦菲」等打著明星臉賺流量的直播主，在開始實施禁令之後會變成什麼模樣。

抖音官方今年7月30日已經針對「團播風氣」發布規定，禁止主播營造低俗遊走於色情紅線氛圍；禁止設置有暗示導向的工地、教室、酒吧等不當場景直播劇本，演繹畸形戀、暴力霸凌、曖昧互動等不當情節，借助禮物貼紙設下低俗、危險等不當懲罰。

11月28日抖音官方又再度公告要「整治網路直播打賞亂象」，一個月左右時間官方已經懲罰2萬7千多個違規帳號。

淡妝、素顏的楓葉姐姐其實也很漂亮。（翻攝自IG）

