娛樂 最新消息

劉品言公開產女過程 曝產房爆哭真相：像完成任務

劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言6月宣布與連晨翔「先上車後補票」、7月登記結婚，她上月剖腹產下女兒「連TT」，正式成為新手媽媽，今（5日）公開生產側拍，邊翻照片邊鼻酸，她自曝聽到女兒哭聲那刻，整個人也瞬間淚崩「像完成任務一樣」。

劉品言開心抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）劉品言開心抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）

劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）

劉品言透露，一直沒好好的回頭看自己的生產紀錄，這次鼓起勇氣重播那天的「人生大事」，她形容以前只覺得生產兩個字很簡單，「點滴、麻醉、剖腹、縫合」看起來沒什麼，但當天才真正知道，每一個步驟都是醫護團隊累積的專業與默契，「打開一張張照片，再次深刻的體會，那天，是我生命裡最奇妙的一天。歡迎妳來到這個世界上」。

劉品言開心看著連晨翔抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）劉品言開心看著連晨翔抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）

劉品言開心抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）劉品言開心抱著剛出生的女兒。（翻攝自臉書）

進手術室時，劉品言緊張又興奮，但現場醫師、護理師都淡定又專業，讓她瞬間安心，「他們比我更清楚知道下一步要做什麼」，也因為這份安全感，她才能專心迎接女兒的到來。接著就是電影般的經典場面，「非常洪亮的哭聲，讓我也哭了」，她說那一秒，所有緊張都變成「終於見到妳」的踏實感，心裡同時湧現熟悉與陌生的矛盾情緒，「妳躺在我懷裡的瞬間確定，我會永遠愛妳」。

劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）劉品言迎接女兒感動落淚。（翻攝自臉書）

劉品言產女當天，握手老公連晨翔的手。（翻攝自臉書）劉品言產女當天，握手老公連晨翔的手。（翻攝自臉書）

劉品言分享的照片全是溫馨瞬間，她打趣說：「比較衝擊的我自己收藏，請大家安心觀看。」最後還附上兩位比她更緊張的媽媽及老公連晨翔，笑說他們是完妝、完髮的來醫院，因為準備要跟「連TT」見面。

連晨翔抱著剛出生的女兒，臉上笑容充滿著父愛。（翻攝自臉書）連晨翔抱著剛出生的女兒，臉上笑容充滿著父愛。（翻攝自臉書）

