娛樂 最新消息

豐川悅司扮礦工MAN爆！扶桑花女孩肖想「火熱親密戲」

豐川悅司在《扶桑花女孩》飾演礦工，超級MAN。（華映娛樂提供）豐川悅司在《扶桑花女孩》飾演礦工，超級MAN。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李相日執導的電影《扶桑花女孩》將於12月5日搶先日本在台推出4K修復版，日本性格男星豐川悅司在片中扮演蒼井優的哥哥，雖然言行粗魯卻用自己的方式守護著妹妹的夢想，暖男表現再加上豐川本身的費洛蒙魅力，迷倒在同片演出的諧星組合「南海甜心」成員山崎靜代，當眾跟他示愛。

日本型男豐川悅司在1995年以《跟我說愛我》中的深情聽障畫家一角走紅亞洲，人氣大漲，躍升為國民男神，並透過電影《情書》、日劇《青鳥》、《危險關係》等作品建立起獨特螢幕氣質，深沉神秘且充滿費洛蒙感的角色形象為人熟知。去年他在《地面師》中化身為地面師集團首腦，以冷酷無情的手段操控整個土地詐欺案，做事手段狠辣果決，完全不留退路，把反派角色詮釋得壓迫感十足，掀起討論，全亞洲也衝出高點擊率，劇組原訂於今年秋季開拍續集，未料豐川悅司今年9月爆出住院對抗病魔的消息，拍攝計畫宣告延期，他因治療副作用掉髮，而剃光多年標誌性的及肩長髮，外界也期盼他能順利康復。

豐川悅司在《扶桑花女孩》中魅力十足。（華映娛樂提供）豐川悅司在《扶桑花女孩》中魅力十足。（華映娛樂提供）

豐川悅司在《扶桑花女孩》中飾演蒼井優的哥哥，身為礦工的他一開始反對當地小鎮建設度假村，但在感受到妹妹追求夢想的堅持和熱情後也逐漸改變態度，眼見債主要找舞蹈老師松雪泰子麻煩，意圖攪亂度假村開幕活動，他更是不假思索挺身力阻，看似粗線條卻滿腔保護欲的舉動，也讓他的角色格外討喜。

山崎靜代在《扶桑花女孩》有俏皮可愛的一面。（華映娛樂提供）山崎靜代在《扶桑花女孩》有俏皮可愛的一面。（華映娛樂提供）

身高186公分的豐川悅司在片中穿上沾滿煤礦的工人服裝，融入在礦工與家屬的群像之間，散發出沉穩而低調的存在感，男性魅力更是意外迷倒一起演出的搞笑女星山崎靜代，在片中是扶桑花女孩一員的她笑稱，自己使盡全力跳出明豔動人的舞蹈，本來還很期待導演會安排她跟豐川悅司來一場充滿火花的火熱親密戲，可惜最後沒能如願，就連對手戲都沒有，一起受訪的豐川悅司聽了之後，則是回以尷尬又不失禮貌的反應優雅帶過。

《扶桑花女孩》導演李相日當時執導的模樣有些青澀。（華映娛樂提供）《扶桑花女孩》導演李相日當時執導的模樣有些青澀。（華映娛樂提供）

《扶桑花女孩》之所以成為當年現象級作品，與導演李相日的創作能量密不可分，身為第3代在日韓國人，李相日擅長從社會縫隙中捕捉角色的困境與韌性，《扶桑花女孩》也是他從獨立電影跨向主流的重要里程碑，片中既保留他擅長的寫實觀察，也兼具娛樂性，讓作品最終動員130萬名觀眾、締造14億日幣（約新台幣2億8384萬元）票房，並拿下包括《電影旬報》日本十大電影第1名、「第30屆日本電影學院獎」最優秀作品獎在內的多項殊榮，奠定他的名導地位。

李相日透露，他在拍攝《扶桑花女孩》時刻意收斂力度，希望拍出一部大人和孩子都能輕鬆享受的電影，他提高外景比重、重現礦鎮生活細節，並動員上千名臨時演員重現度假村的開幕盛大場面，使作品帶有濃厚的地方溫度。在導演生涯中，李相日陸續拍出《惡人》、《怒》、《流浪的月》等更具衝擊性的題材，透過犯罪、家族、社會邊界等議題展現深厚敘事力，描述天才歌舞伎演員的成長與掙扎的電影《國寶》更是以173.7億日幣（約新台幣35億元）的票房成為日本影史上最賣座的真人電影。

《扶桑花女孩》故事以1965年走向衰落的煤礦小鎮為舞台，當地的煤礦公司為求轉型，提議把北方小鎮改造成主打夏威夷草裙舞表演的度假村。為了家鄉與自身未來，一群來自礦工家庭的年輕女孩決定參與這項前所未有的挑戰，然而，她們卻連最基本的舞步都不會。曾在活躍於東京知名舞團、性格驕傲的明星舞者受邀擔任指導老師，起初她對這些鄉下女孩不以為然，但在相處過程中，逐漸被她們的努力與決心所改變，也重新喚回對舞蹈的熱情。面對小鎮保守居民的質疑與艱難的現實環境，女孩們在一次次挫折與練習之中成長，最終邁向度假村盛大開幕的那一天。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團。

