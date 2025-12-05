Netflix宣布以827億美金收購華納！強調「華納電影仍會在戲院上映」

Netflix宣布收購華納兄弟影業。（翻攝自Netflix IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix於台灣時間今（5）日確認已簽署最終協議，將以827億美金（約台幣2兆5876億8300萬）收購華納兄弟，包括其旗下的電影與電視製作部門、HBO與HBO Max。

Netflix稍早在聲明中表示，這項收購案預計將於2026年第三季完成。並強調完成併購後，華納兄弟的電影仍會持續在戲院上映。

聲明中也提到，為慶祝成功取得華納兄弟龐大的內容寶庫，這樁交易將使其全球串流規模得以結合華納橫跨百年的電影與影集資產，以及旗下最具代表性的長青系列。其中包括由詹姆斯岡恩主導的DC宇宙、現已拓展多部外傳的《冰與火之歌：權力遊戲》宇宙，以及即將以全新影集全面重啟的《哈利波特》。

Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示：「我們的使命始終是娛樂全世界。透過結合華納兄弟令人讚嘆的影視典藏——從《北非諜影》、《大國民》等永恆經典，到《哈利波特》、《六人行》等當代熱門作品——以及Netflix的文化指標級內容，包括《怪奇物語》、《KPop 獵魔女團》和《魷魚遊戲》，我們將能做到更好。攜手合作，我們能為觀眾帶來更多他們熱愛的內容，並共同打造下一個世代的故事宇宙。」

華納兄弟探索集團總裁暨執行長大衛薩斯拉夫（David Zaslav）補充：「今日的宣布，是將全球兩大最具代表性的說故事公司結合在一起，為更多觀眾帶來他們最愛的娛樂內容。百年以來，華納兄弟始終以精彩作品吸引觀眾、抓住世界目光並深刻影響文化。與Netflix攜手合作，將能確保全世界的觀眾在未來世代持續欣賞最能引起共鳴的故事。」

