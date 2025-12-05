自由電子報
娛樂 最新消息

Melody小紅書狂賣5380萬台幣 趙露思擁粉2400萬稱后

女星Melody曾受邀在小紅書帶貨直播，8小時曾狂賣1200萬人民幣（約5380萬台幣）。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕內政部與刑事局日前正式宣布，中國APP「小紅書」在台灣用戶已超過300萬人，因平台去年至今涉及「1706件詐騙案」，財損累計達2億元以上，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，自公告日起封鎖一年。根據今年1月的統計資料，小紅書使用者女性占比高達73％，其中年紀小於24歲的用戶達44％，女星「Melody」曾受邀在小紅書帶貨直播，8小時曾狂賣1200萬人民幣（約5380萬台幣）。

Melody的小紅書帳號。（翻攝自小紅書）

除了買東西、賣東西之外，還有許多明星也都開了小紅書帳號，例如中國女星趙露思、白鹿都在小紅書上擁有大批粉絲，影后張曼玉也喜歡透過小紅書分享日常。趙露思在小紅書上擁有高達2400萬粉絲，堪稱「小紅書女王」。今年9月趙露思憤而退出微博並刪除帳號，專心致力經營小紅書，目前是名人領域當中第一名，點讚數和收藏數量都突破1億。

趙露思在小紅書上擁有高達2400萬粉絲,堪稱「小紅書女王」。（翻攝自微博）

點圖放大body
