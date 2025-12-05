自由電子報
娛樂 最新消息

正妹樂團驚見AKB48、啦啦隊女神 全被看光光心聲曝光

女子樂團SmileDash勇闖歌壇。（富現音樂提供）女子樂團SmileDash勇闖歌壇。（富現音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女子樂團SmileDash 由貝斯手Mina、鼓手侑真、主唱若潼及吉他手Arisa組成，四人雖然是在成團後才彼此認識，但個性卻意外互補。若潼形容團員們彷彿代表春、夏、秋、冬四種截然不同的特質。

Mina像熱情的夏天，她笑說自己最健談：「遇到大家就會一直嘰哩呱啦，我負責提供大家元氣。」若潼則屬於細心、偏冷靜的觀察者。

身為少見的女子樂團，若潼談到團隊的特色時信心十足，「我們是四個女生組成的樂團，很期待能碰撞出不一樣的火花送給大家。」

四名成員出道前都在演藝圈各自發展。貝斯手Mina是前AKB48成員，她坦言：「大家都覺得貝斯手很沒有存在感，我立志當最卡哇伊的貝斯手。」吉他手Arisa原本主攻木吉他，今年3月才開始轉練電吉他，雖然初期面臨震撼教育，但能順利發片讓她感動地說：「可以堅持下來真是太好了。」

主唱若潼則是多棲發展，身兼啦啦隊成員、職籃MC，也曾推出SOLO單曲，如今又加入女子樂團，能唱、能跳也會主持，個人社群追蹤數更突破25萬。

SmileDash推出新歌《MyDay》，錄音經驗最豐富的若潼也坦承壓力不小，她形容錄音像「全身被看光光」，每個細節都無所遁形。幸好配唱老師提供許多實用技巧，讓她很快進入狀態。

