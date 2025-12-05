《六人行》錢德勒猝逝身亡 涉案醫師曝細節

《六人行》曾風靡一時，演員也因此打開知名度。（翻攝自IMDB）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢經典影集《六人行》中飾演「錢德勒」一角紅遍全球的男星馬修派瑞（Ｍatthew Perry），2023年因氯胺酮濫用（K他命急性作用）猝逝身亡，當時他才54歲，正值意氣風發之時，令許多影迷感到悲傷不已。

《六人行》主角之一馬修派瑞（Matthew Perry），陳屍在家中享年54歲，死因是「K他命急性作用」。（路透）

美國司法單位追查藥物流向，近日洛杉磯聯邦法院針對涉案加州醫師薩爾瓦多．普拉森西亞（Salvador Plasencia）宣判，裁定入獄2年6個月，當庭收押，也成為本案遭宣判的首位被告。美國檢調表示，普拉森西亞多年以非法管道向派瑞提供氯胺酮，包括藥品、注射器，甚至曾親自前往派瑞住處，及洛杉磯長灘水族館附近停車場，替派瑞施打過量藥物。

檢調認為，普拉森西亞明知派瑞已染上毒癮並深陷泥沼，卻仍貪戀錢財，罔顧醫療道德，使派瑞成癮並且依賴藥物，行為不可饒恕。派瑞家屬也痛批普拉森西亞一邊讓派瑞對毒品上癮；一邊用骯髒字眼嘲諷派瑞，對此，普拉森西亞在庭上對派瑞家屬道歉，表示「我做了不該做的選擇，讓一切走向今天的結果」、「身為醫療人員，我本該守住底線，也應該保護他，我辜負了職責」，法官批評他為個人收益利用病患弱點，形容其行為「極度失格」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

