娛樂 最新消息

《大蟒蛇》超狂漫才喜劇企劃爆笑上線 電影結合現場表演大戰驚世巨蟒

傑克布萊克（左），搭檔保羅路德聯手出擊推出全新《大蟒蛇》搞笑。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕今年耶誕跨年準備迎接龐然大物！由全身喜感動不動就飆歌的傑克布萊克，搭檔一本正經胡說八道的「蟻人」保羅路德聯手出擊推出全新《大蟒蛇》，這對好萊塢喜劇擔當黃金組合將帶領觀眾前進亞馬遜叢林大戰驚世大蟒蛇。

蛇年壓軸鉅片《大蟒蛇》重新演繹1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，大改令人嚇破膽的驚悚路線，首支預告上線就以白爛無極限的惡搞笑點引爆熱議，傑克布萊克與保羅路德的各種花式練肖話，讓觀眾還沒看到巨蟒現身就已經笑到抽筋，更期待手無縛雞之力的兩人將如何嘴砲對抗大蟒蛇。

《大蟒蛇》與知名漫才團體「娛人時代」合作現場喜劇特別場。（索尼影業提供）

在《大蟒蛇》上映之際，發行該片的索尼影業破天荒與知名漫才團體「娛人時代」合作現場喜劇特別場，這也是首次有喜劇劇團與電影合作，在電影院推出沉浸式的映前表演，結合電影劇情量身訂做，帶來限量版無厘頭的精采演出。

「《大蟒蛇》X 娛人時代 現場喜劇特別場」即日起手刀開賣，全台北中南共3場，分別為12月21日在高雄大遠百威秀影城、12月24日在MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY TITAN SCREEN，以及12月25日在MUVIE CINEMAS 台北松仁TITAN SCREEN，現場喜劇加上大銀幕饗宴，雙重享受一次擁有！更多詳情請洽影城或索尼影業粉絲頁。《大蟒蛇》將於12月24日正式在台上映。

