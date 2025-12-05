網紅見小紅書遭封鎖一年 嗨喊：TikTok也禁一禁

因「小紅書」於國安資安檢測中15項指標全數不合格，遭封鎖一年。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昨（4）刑事局公布因「小紅書」於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此「封鎖」小紅書一年。網紅閩南狼聽聞此消息，嗨喊：乾脆連TikTok也禁一禁。

網紅閩南狼認為，TikTok也應該順便禁掉。（翻攝自YouTube）

閩南狼曬出自己的TikTok帳號截圖，他的帳號有19萬人追蹤，小紅書被禁後，閩南狼積極呼籲，乾脆把TikTok禁掉，他說，比起平台他更在乎台灣人的安全。不少人認同閩南狼的想法，認為「TikTok才是最該禁的」、「禁掉才不會害到下一代｣。

請繼續往下閱讀...

TikTok在台灣使用者眾多。（路透）

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。內政部表示， Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，均已恪遵我國法律義務，展現與政府共同打擊詐欺立場，唯獨小紅書迴避中華民國法律管轄。

閩南狼說自己的TikTok有19萬粉絲，但他仍樂見TikTok被禁。（翻攝自Threads）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法