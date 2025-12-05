自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅見小紅書遭封鎖一年 嗨喊：TikTok也禁一禁

因「小紅書」於國安資安檢測中15項指標全數不合格，遭封鎖一年。（路透）因「小紅書」於國安資安檢測中15項指標全數不合格，遭封鎖一年。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昨（4）刑事局公布因「小紅書」於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此「封鎖」小紅書一年。網紅閩南狼聽聞此消息，嗨喊：乾脆連TikTok也禁一禁。

網紅閩南狼認為，TikTok也應該順便禁掉。（翻攝自YouTube）網紅閩南狼認為，TikTok也應該順便禁掉。（翻攝自YouTube）

閩南狼曬出自己的TikTok帳號截圖，他的帳號有19萬人追蹤，小紅書被禁後，閩南狼積極呼籲乾脆把TikTok禁掉，他說，比起平台他更在乎台灣人的安全。不少人認同閩南狼的想法，認為「TikTok才是最該禁的」、「禁掉才不會害到下一代｣。

TikTok在台灣使用者眾多。（路透）TikTok在台灣使用者眾多。（路透）

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。內政部表示， Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，均已恪遵我國法律義務，展現與政府共同打擊詐欺立場，唯獨小紅書迴避中華民國法律管轄。

閩南狼說自己的TikTok有19萬粉絲，但他仍樂見TikTok被禁。（翻攝自Threads）閩南狼說自己的TikTok有19萬粉絲，但他仍樂見TikTok被禁。（翻攝自Threads）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中